Phó giám đốc sở bị phạt, bồi thường 50 triệu đồng

Đồng thời, CSGT cũng ra quyết định tạm giữ xe gây tai nạn 10 ngày và tước giấy phép lái xe của ông này 60 ngày.

Qua quá trình điều tra, Đội CSGT Công an quận 1 xác định nguyên nhân tai nạn là do ông Thanh điều khiển xe Fortuner trong tình trạng có nồng độ cồn (0,2 mg/lít khí thở), đồng thời ông Thanh đã mất bình tĩnh lái xe tránh, vượt phương tiện khác không đúng quy định. Công an cũng làm rõ bánh xe sau của xe Fortuner đã nổ sau khi gây ra tai nạn liên hoàn. Được biết sau khi thương lượng, ông Thanh và các nạn nhân đã đi đến thống nhất bồi thường chi phí hai xe taxi của hãng Vinasun bị hư hỏng là hơn 15 triệu đồng; thuốc men cho hai người bị thương và hai xe máy bị hư là 17 triệu đồng; khắc phục, sửa chữa hai biển báo giao thông trên đường Lý Tự Trọng là 13 triệu đồng.

T.KHUÊ