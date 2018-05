Phó giám đốc trung tâm quỹ đất dọa giết phó công an xã

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có công văn gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Thường vụ huyện này chỉ đạo UBND huyện ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

Việc này để kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và những người có liên quan theo quy định pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 1-6.



Ông Vương chống đối và dọa giết lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ (ảnh cắt từ clip).

Theo đó, vào ngày 20-5 nhận được tin báo của người dân phản ánh có phương tiện khai thác cát trái phép ven tuyến đường ra biển, chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) đã điều động ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã cùng 2 công an viên và cán bộ phụ trách địa chính là ông Nguyễn Công Bằng đến kiểm tra sự việc.

Khi đến hiện trường, lực lượng của xã thấy ông Hoàng Văn Vương, Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, đang chỉ đạo xúc cát lên xe.

Ông Bằng và lực lượng công an đến hỏi về việc khai thác cát trái phép thì bị ông Vương dùng những lời lẽ xúc phạm.

Một trong 2 công an viên đi cùng đã lấy điện thoại quay clip lại thì bị ông Vương lao vào giật điện thoại và đòi đánh nhưng được can ngăn kịp thời. Ông Vương liền gọi điện thoại cho người nhà bảo đem dao và súng trong nhà ra để xử lý.

Sau đó, một nhóm người nhà của ông Vương gồm Hoàng Văn Lịnh, Hoàng Văn Trãi, Hoàng Thái Nguyễn mang theo 1 con dao, 2 cái chĩa ba bằng sắt dài ra hiện trường để đâm ông Nguyễn Văn Duy nhưng ông Duy tránh được.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Ánh Ngọc, Trưởng Công an xã Hồng Thủy và một số công an viên có mặt hỗ trợ. Nhóm người thân của ông Vương vẫn lao vào đòi đâm các cán bộ công an xã khiến ông Ngọc phải bắn chỉ thiên mới giải tán được nhóm người này.