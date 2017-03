Phó phòng PC64 bị điều tra nhận tiền ‘chạy trường’

Việc nhận tiền này nhằm để lo cho nhiều người vào Trường Trung cấp Cảnh sát - Bộ Công an.

Trước đó, nhiều người dân đưa tiền cho vị phó phòng lo cho con vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhưng ông Ksơr không lo được và không trả lại tiền như đã viết giấy cam kết. Bức xúc, nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngày 11-8, Đại tá Huỳnh Đình Nhì, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông báo trả lời việc Thượng tá Y Tuyến Ksơr nhận tiền của nhiều người là có.

Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết vụ này đã được giám đốc công an tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm. Hiện thanh tra công an tỉnh cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.