Phó phòng tư pháp cướp súng CSGT lãnh 15 tháng tù

Bị cáo Huỳnh Thanh Thắng, nguyên phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tại tòa



Theo cáo trạng của VKSND quận Cái Răng, khoảng 14g50 ngày 26-7, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc CSGT công an thành phố Cần Thơ phát hiện ông Thắng vi phạm tốc độ, lập biên bản xử lý nhưng ông không chấp hành ghi họ tên vào biên bản; không cho kiểm tra nồng độ cồn và xông vào xô xát với CSGT; có lời lẽ thiếu tôn trọng với cảnh sát; chộp súng của thiếu úy Phan Vĩnh Minh...Tại tòa, sau khi nghe công bố cáo trạng, bị cáo Thắng đã thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ là đúng và ngỏ lời xin lỗi đến thiếu úy Phan Vĩnh Minh. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho biết hành vi của bị cáo Thắng đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước.Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi này gây bất bình trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định ông Thắng là cán bộ, đảng viên, người am hiểu pháp luật nhưng chưa gương mẫu khi tham gia giao thông, trong giao tiếp, có lời lẽ xúc phạm người khác, làm mất hình ảnh của người cán bộ tư pháp.Xét thấy bản thân bị cáo Thắng thành thật khai báo, ăn năn hối lỗi, nhân thân tốt, vi phạm lần đầu và trực tiếp xin lỗi thiếu úy Phan Vĩnh Minh nên tuyên phạt ông Thắng 15 tháng tù giam.Theo PHƯƠNG NGUYÊN (TTO)