Phó thôn giết người, lĩnh 20 năm tù

Sáng ngày 25/5, Tòa TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Phạm Văn Vi (sinh năm 1984) nguyên là phó thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên).

Trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên xử bị cáo Phan Văn Vi chung thân về tội giết chết anh Lê Đạt Thành, hàng xóm của của bị cáo. Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm hại và bù đắp tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại 53,8 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 6 con của bị hại (lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2005) mỗi tháng 365.000 đồng/người kể từ tháng 9/2010 cho đến khi trưởng thành. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Vi làm đơn kháng án. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Vi đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo và đã tác động để gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng là thể hiện thái độ ăn năn hối cải; bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội, được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Vì vậy, hội đồng xét xử đã căn cứ vào nhiều tình tiết giảm án nên Tòa phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Vi từ chung thân xuống còn 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 5/2010, Vi ra rẫy của gia đình ở gần nhà của anh Lê Đạt Thành để chặt cây, dọn hàng rào. Anh Thành cho rằng Vi làm hàng rào lấn đất nên giữa Vi và anh Thành xảy ra xích mích, cãi nhau. Sau đó, tối 11/6/ 2010, gia đình anh Thành bị mất điện nên đi ra trụ điện để kiểm tra cầu dao thì bị một người chặn đánh gây thương tích. Anh Thành cho rằng mình bị đánh là do Vi nên đã làm đơn tố cáo nhưng Vi không thừa nhận. Tiếp đó, ngày 18/7/2010, gia đình Vi cột bò tại rẫy thì bị ai đó chặt chân bò. Vi nghi cho anh Thành nên làm đơn tố cáo. Từ đó, giữa hai người mâu thuẫn và anh Thành nhiều lần đe dọa đánh người trong gia đình Vi. Tối 9//9/2010, Vi ngủ cùng vợ con rồi nửa đêm thức dậy xuống bếp lấy con dao Thái Lan dài hơn 30cm đi đến nhà Thành. Thấy cửa nhà trên mở nên Vi lẻn vào dùng dao đâm vào cổ anh Thành một nhát, khiến anh chết tại chỗ. Gây án xong, Vi về nhà ngủ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Vi không che mắt được Cơ quan điều tra, ngày 10/9/2010 Vi bị bắt. Theo VTC News