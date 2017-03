Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ dân chặn QL1A để phản đối 'bão xỉ'

Như đã đưa tin, từ chiều tối hôm qua 14-4, hàng trăm người dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã ùa ra đường mang theo nhiều chướng ngại vật chặn xe khiến ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài hơn 10 km trên QL1A.



Người dân tiếp tục chặn xe trên QL1A vào sáng nay 15-4. Ảnh: P.Nam

Lúc 10g30 sáng nay 15-4 (sau khi trả lại mặt đường QL1A quay về nhà lúc 3g sáng cùng ngày), người dân nơi đây bất ngờ ùa ra đường mang theo bàn ghế “tái chiếm” QL1A để tiếp tục chặn xe phản đối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân II (Tuy Phong, Bình Thuận) gây ô nhiễm môi trường.

Chinhphu.vn cho biết về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; không để bụi than, xỉ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.



Một góc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II. Ảnh: P.Nam

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo thực hiện các giải pháp sử dụng tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm vật liệu xây dựng không nung, phụ gia xi măng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân trong khu vực nắm rõ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp khắc phục ảnh hưởng đến môi trường, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh, trật tự.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân bảo đảm an toàn, an ninh cho người lao động, phương tiện, thiết bị trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Bảo đảm giao thông tại Quốc lộ 1A an toàn, thông suốt.

Như đã đưa, thời gian qua khi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân II đưa hai tổ máy vào hoạt động và đã gây ra nhiều cơn “bão xỉ” từ bãi than, xỉ và ống khói khổng lồ thải ra khiến người dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân gánh chịu toàn bộ. Nhà cửa, cây cối đều phủ đầy bão xỉ, thậm chí giếng nước cũng đã có dấu hiệu ô nhiễm không thể dùng sinh hoạt được.