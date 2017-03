Phó thủ tướng chỉ đạo việc tìm nguồn phóng xạ bị thất lạc

VOV cho biết Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm quy định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ để xử lý theo pháp luật; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

