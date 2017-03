Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ việc cấp đất trái phép tại Tổng Cty Đường sắt Việt Nam

Ngày 6-8, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, hôm qua (5-8) TTCP đã kết luận về sai phạm trong cấp đất cho 81 hộ cán bộ công nhân viên trái thẩm quyền, trong đó có 14 hộ ngoài ngành đường sắt được giao cấp đất có dấu hiệu tiêu cực.

Kết thúc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, TTCP chỉ ra hàng loạt sai phạm, kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân, trong đó có chủ tịch UBND thị xã Dĩ An.

Ngoài ra, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan đã cố ý làm trái trong việc giao cấp đất dẫn đến chuyển nhượng trái phép.

Theo kết luận thanh tra, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng bãi hàng An Bình (được UBND tỉnh Sông Bé trước đây, nay là tỉnh Bình Dương) giao cấp đất cho ĐSVN. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, ngành đường sắt quản lý thiếu hiệu quả, để xảy ra hàng loạt vi phạm về quản lý, sử dụng đất. Trong đó để cho nhiều đơn vị sử dụng đất sai mục đích; cho một số đơn vị thuê cơ sở hạ tầng đường sắt nhưng không tiến hành thẩm định giá, không làm hợp đồng cho thuê gây thất thu ngân sách. ĐSVN lỏng lẻo trong quản lý bãi hàng chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả và không rõ ràng. Điều này dẫn đến tình trạng xảy ra các vi phạm như đất bị lấn chiếm, giao cấp đất ở trái phép, không phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên đất được giao...

TTCP cũng chỉ rõ sai phạm trong việc giao cấp đất cho 81 hộ cán bộ công nhân viên trái thẩm quyền, trong đó có 14 hộ ngoài ngành đường sắt được giao cấp đất là có dấu hiệu tiêu cực.

Sau khi giao cấp đất, ĐSVN không tiến hành quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép của các hộ. Trách nhiệm này được xác định thuộc về tổng giám đốc ĐSVN và thủ trưởng các đơn vị cấp dưới có liên quan.

TTCP cũng chỉ rõ ĐSVN đã để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích của các đơn vị được giao đất.

Việc này đã được cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương xử lý nhưng đến nay vẫn còn hai đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích vào bãi hàng và một đơn vị chưa đưa đất vào sử dụng. Trách nhiệm này cũng được xác định thuộc về tổng giám đốc ĐSVN. TTCP cũng chỉ ra: tổng giám đốc ĐSVN và chủ tịch UBND thị xã Dĩ An còn có trách nhiệm trong việc không kịp thời có ý kiến ngăn chặn để việc GCNQSDĐ trên diện tích đất được giao.

Bên cạnh đó, ĐSVN còn bị xác định cho thuê cơ sở hạ tầng đường sắt nhưng không tiến hành thẩm định giá theo quy định, không làm hợp đồng cho thuê, gây thất thu ngân sách.

Về xử lý sai phạm: TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Dương và ĐSVN về những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra. Ngoài ra, TTCP cũng kiến nghị chỉ đạo kiểm điểm chủ tịch UBND thị xã Dĩ An và các cá nhân có liên quan trong việc cấp 29 GCNQSDĐ chồng lấn đất đã giao ngành đường sắt; chưa kiên quyết trong việc xử lý lấn chiếm đất đai.

Riêng đối với vụ việc giao cấp đất cho 14 hộ ngoài ngành đường sắt có dấu hiệu tiêu cực, dẫn đến 12 hộ sau đó chuyển nhượng trái phép, thu lợi, TTCP kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Về kiến nghị của TTCP, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo đồng ý với kết luận, kiến nghị của TTCP. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao TTCP làm rõ việc thu lợi trái phép và dấu hiệu tiêu cực, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.