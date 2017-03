Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu giải quyết

(PL)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND tỉnh Long An xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An về việc thực hiện dự án bãi rác liên vùng tại huyện Tân Thành, Long An.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Công ty Phú An đã được cấp phép đầu tư, thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Happyland, được xem như “Công viên Disneyland Việt Nam”. Tuy nhiên, đơn vị này lại lo ngại trước thông tin có một dự án xây dựng khu xử lý rác liên vùng rộng đến 1.760 ha đang được nghiên cứu triển khai. Xảy ra cớ sự như trên là vì từ năm 2002, bãi rác liên vùng đã được quy hoạch, xác định vị trí. Nhưng sau đó, tỉnh đã cho phép thực hiện dự án Happyland. Tuy vậy, Công ty Phú An cho rằng dù khu xử lý rác đã được quy hoạch từ trước nhưng vẫn chưa được nhà đầu tư lập dự án, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Công ty này cũng kiến nghị điều chỉnh, chọn vị trí khác, xây dựng bãi rác cho phù hợp hơn, tránh những tổn thất không cần thiết cho các nhà đầu tư. MP