Phó Thủ tướng kiểm tra thực địa tại Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất

7 giờ 15 sáng, Phó Thủ tướng đã có cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị có liên quan để bàn bạc giải pháp đảm bảo an toàn bay đối với sân bay Tân Sơn Nhất tại Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất.

Tại đây, lãnh đạo từng đơn vị đã trao đổi những phương án, giải pháp để giảm thiểu tình trạng quá tải nhà ga, hạn chế ùn tắc giao thông để bảo đảm an toàn bay. Cụ thể, đại diện Bộ GTVT đã cho biết phương án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám để giảm ách tắc giao thông. Đặc biệt, sẽ mở thêm một đường mới song song với đường Cộng Hòa nối với Hoàng Hoa Thám. Phần đường này sẽ đi qua khu vực đất của Bộ Quốc phòng. Bộ GTVT đã họp bàn cùng Bộ Quốc phòng và phương án trên đã được phê duyệt.



Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất, sáng 11-8. Ảnh: HOÀNG GIANG

Từ 15-8, ngành hàng không sẽ giảm các chuyến bay vào giờ cao điểm để tránh quá tải nhà ga và đường lăn, đảm bảo an toàn bay.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn cho biết cần phải giảm bớt hoạt động bay và có thêm đường lăn để giảm ách tắc. Bộ Quốc phòng hoàn toàn đồng tình với việc mở thêm đường mới song song đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cần có thêm ngân sách để chuyển hai trung đoàn đi. Vì vậy, Bộ sẽ làm việc với TP để có tính toán hợp lý.

Trao đổi về phương án giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho hay TP đã nhìn thấy sự quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất nhưng sân bay bay thế (sân bay Long Thành) thì 10 năm nữa mới đưa vào vận hành. Theo kế hoạch sẽ có ba tuyến tàu ngầm đi qua Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vì gặp nhiều khó khăn (trong đó chủ yếu là khó khăn về vốn) nên các dự án vẫn đang chưa hoàn thành sớm.

Sở GTVT đã phối hợp cùng cảng hàng không và các đơn vị có liên quan lập tổ công tác để điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, Sở GTVT đã triển khai thi công hai nhánh đường (Bạch Đằng và Hồng Hà) dự kiến hoàn thành xong ngày 30-8 để giảm bớt áp lực vào sân bay. Bên cạnh đó, Sở còn có kế hoạch xây dựng hai cầu vượt tại các nút giao thông quan trọng. Khi xây dựng nhà ga mới, các đơn vị sẽ mở rộng đường Hoàng Hoa Thám kết nối với nhà ga.

Giám đốc Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất - ông Đặng Tuấn Tú cho biết thực trạng nhà ga Tân Sơn Nhất đã quá tải từ năm 2015. Đến nay tình trạng trên càng trầm trọng hơn khi nhà ga nội địa đang quá tải gấp 1,5 lần. Giải pháp được Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đề ra là tính toán phương pháp điều hòa giao thông để hạn chế lượng phương tiện sử dụng đường Trường Sơn làm đường qua lại Đông-Tây.

Sau quá trình thị sát và kiểm tra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đưa ra những kết luận để khắc phục tình trạng quá tải, đảm bảo an toàn bay. Trước mắt, Bộ GTVT và Cục Hàng Không dân dụng phối hợp cùng nhau đảm bảo tuyệt đối an toàn bay của các hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Thêm vào đó, các máy bay quân sự cũng cần được đảm bảo an toàn nhưng phải trên cơ sở tiết kiệm, hợp lý.



Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến làm việc với lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất, sáng 11-8. Ảnh: HOÀNG GIANG



Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG



Về việc quản lý giao thông ra vào sân bay, Phó Thủ tướng đề nghị TP chỉ đạo các cơ quan (Sở GTVT, công an, CSGT) tổ chức giao thông ra vào sân bay hợp lý để giảm ách tắc.

Về trung hạn, Bộ GTVT kết hợp với Bộ Quốc phòng bàn và đưa ra giải pháp tối ưu để nâng cấp, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT phối hợp với Bộ Quốc phòng tìm nhà đầu tư để thực hiện việc mở rộng sân bay. Mục tiêu phải giảm quá tải càng nhanh càng tốt.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT và UBND TP cùng nghiên cứu và tổ chức thực hiện hệ thống giao thông kết nối vào sân bay đảm bảo hiệu quả nhất.



Trung tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG



Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cuối cùng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng cùng bàn với nhau để chuẩn bị vốn của Nhà nước để tham gia mở rộng sân bay, nhà ga và báo cáo lại Thủ tướng.

Trong quá trình thực hiện những điều trên, Phó Thủ tướng cho biết sẽ đặc biệt lưu tâm, đôn đốc các đơn vị.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các đơn vị có liên quan đã cùng đi thực địa tại khu vực nhà ga Tân Sơn Nhất.



Đại diện Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG GIANG



Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thị sát Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất, sáng 11-8. Ảnh: HOÀNG GIANG