Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an TW

Tham dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh.



Báo cáo của Đảng ủy công an Trung ương cho biết công tác cải cách tư pháp (CCTP) 6 tháng đầu năm 2014 trong lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đơn cử, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng những dự án luật, pháp lệnh quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý có liên quan đến hoạt động tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm như trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; ban hành Thông tư hướng dẫn công tác điều tra hình sự trong CAND; hoàn thiện dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gửi Bộ Tư pháp thẩm định…

Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo kiện toàn mô hình Cơ quan điều tra các cấp trong CAND theo hướng thu gọn đầu mối; chất lượng điều tra tiếp tục được nâng lên, số vụ án kết thúc điều tra đề nghị truy tố chiếm tỷ lệ trên 97% về số vụ, 98% về số bị can; các trường hợp đình chỉ điều tra ngày càng giảm và đều có căn cứ pháp luật…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả to lớn trong công tác cải cách tư pháp của Đảng ủy Công an Trung ương, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương phải chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhất là tội phạm xuyên quốc gia.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng, Đảng ủy Công an Trung ương cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án được phân công chủ trì xây dựng, nhất là Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam; nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Công an cần nhận thức rõ các bài học kinh nghiệm được nêu trong tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị để thực hiện có hiệu quả./.