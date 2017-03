Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: 'Tiêu cực xảy ra khắp nơi'

Các vụ mất an toàn bay đều do con người

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết trong tám tháng đầu năm 2016, hàng không đã xảy ra 54 sự cố, giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các chỉ số về an toàn đều tăng. “Các sự cố hàng không đa phần lỗi do con người… Ví dụ, phi công tai nghe không tốt, năng lực điều hành của kiểm soát không lưu, nhân viên mặt đất… Đặc biệt là các vụ va hỏng cửa máy bay, máy bay đâm vào cột đèn…” - ông Thanh nói.