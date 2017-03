Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu giải quyết

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 11-1985, ông Sáu đã bị Công an tỉnh Dăk Lăk bắt vì nghi ngờ buôn bán hàng trái phép. Sau khi tạm giam ông chín ngày, công an thả ông ra, rồi từ đó đến nay không giải quyết gì thêm, cứ “treo” lơ lửng thân phận bị can của ông.

Ông Sáu khiếu nại khắp nơi đòi xin lỗi. Tháng 7-2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Dăk Lăk khẩn trương kiểm tra, kết luận vụ việc. Tháng 2-2009, UBND tỉnh Dăk Lăk có công văn thông báo Công an tỉnh nhận trách nhiệm làm sai tố tụng trong quá trình bắt tạm giam, tạm tha và không khởi tố vụ án nhưng lại không có quyết định rõ ràng, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần đối với ông Sáu. UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phải có văn bản chính thức công khai xin lỗi ông Sáu nhưng Công an tỉnh không thực hiện.

Ông Sáu tiếp tục đi khiếu nại. Tháng 7-2009, Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển đơn của ông đến VKSND Tối cao xem xét. Tháng 10-2009, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng chuyển đơn của ông đến Bộ Công an, VKSND Tối cao nhưng chuyện đòi xin lỗi, khôi phục quyền công dân của ông vẫn giậm chân tại chỗ.

THANH TÙNG