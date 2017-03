Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Dự báo thiên tai còn nhiều bất cập, bị động

Tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh để đề ra các giải pháp phòng, chống thiên tai do hạn hán, mưa lũ, bão và xâm thực mặn gây ra chiều 12-5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Thiên tai, sự cố liên tục rình rập đòi hỏi chúng ta phải chủ động, ứng phó có hiệu quả với thiên tai”.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chỉ ra công tác dự báo còn nhiều bất cập, bị động trước thiên tai. Các địa phương phải chủ động ứng phó để giảm thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là phương châm bốn tại chỗ. Bố trí lại dân cư ở các khu vực hay xảy ra sạt lở đất, tái định cư để giảm rủi ro cho người dân do thiên tai gây ra”.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn, từ đầu năm 2016 tới nay cho biết thiên tai đã làm 11 người chết, 41 người bị thương, hơn 475.000 hộ dân bị thiếu nước, 290.000 ha lúa, hoa màu và hơn 161.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) yêu cầu các địa phương cần phải chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ảnh: ĐT

Cũng theo Ban chỉ đạo cho biết có hơn 19.000 gia súc và 44.000 gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại do thiên tai lên tới trên 9.730 tỉ đồng, trong đó có 700 tỉ đồng do rét, hạn mặn 8.906 tỉ đồng, 128 tỉ đồng do giông, lốc, sét và cao hơn mức tổng thiệt hại do thiên tai của cả năm 2015 là 8.114 tỉ đồng.

Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cho rằng trong các loại thiên tai thì mua lũ, lũ quét, mưa bão, sạt lở đất… gây thiệt hại về người lớn nhất. Do vậy, các địa phương cần chú ý trong việc xây dựng các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết thêm tần suất xuất hiện những hiện tượng thiên tai bất thường ngày càng thường xuyên hơn. Yêu cầu các địa phương cần xây dựng các kế hoạch để đối phó với mưa lũ, sơ tán người dân. Những khu vực nào có nguy cơ cao thì dứt khoát phải di dời ngay người dân ra khỏi đó.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo đến giữa năm 2016 El Nino sẽ chấm dứt và khả năng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông sẽ xuất hiện muộn và ít hơn các năm trước (trung bình các năm trước khoảng 12-13 cơn/năm). Riêng về tình trạng nắng nóng, từ tháng 6 đến tháng 8-2016, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn các năm trước từ 0,5 đến 1 độ C.