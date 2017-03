Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn giữa tâm bão số 1

Ngày 27-7, VP Chính phủ có thông báo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 1. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan rà soát, chủ động phương án đảm bảo an toàn các hầm mỏ, hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các bãi thải của ngành than. Các bộ, ngành khác như Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT… theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương sẵn sàng, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ.