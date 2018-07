Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Bình Phước

Ngày 24-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước liên quan đến vấn đề người dân di cư tự do.



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Phước tăng cường quản lý tình trạng dân di cư tự do để tránh tình trạng phá rừng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm việc phá rừng, buôn lậu gỗ, nhất là những người lợi dụng người dân di cư tự do để xúi giục phá rừng, tiếp tay gây mất an ninh trật tự khu vực gần biên giới. Mặt khác, tăng cường quản lý nhà nước và có kế hoạch cân đối các chính sách tại địa phương, tạo công ăn việc làm gắn với ổn định biên giới…



Đối với các dự án có liên quan đến đất lâm phần cần chuyển đổi qua đất sản xuất phải làm đúng quy hoạch, không phá vỡ quy hoạch ba loại rừng, nhất là rừng phòng hộ...

Theo báo cáo, số lượng dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến cuối năm 2017 là 18.091 hộ với 74.681 nhân khẩu. Dân di cư tự do đến sinh sống phân bố rải rác khắp địa bàn huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp và Lộc Ninh… Đến nay, Bình Phước đã sắp xếp ổn định cho hàng chục ngàn hộ dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4.051 hộ với 16.204 nhân khẩu chưa được bố trí, sắp xếp ổn định.

Bình Phước có diện tích đất rộng, đất đai màu mỡ phì nhiêu phù hợp với các mô hình trồng cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu, điều và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hiện có đến 62 tỉnh, thành có dân di cư tự do đến Bình Phước; trong đó, nhiều người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc đã đến.