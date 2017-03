Tại buổi tiếp xúc, ông Trương Hòa Bình cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐBQH, là cầu nối giữa QH với nhân dân.



Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tiếp xúc cử tri Long An

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, QH để xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn cuộc sống; phát huy hết trách nhiệm, công sức, trí tuệ đóng góp vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH đã được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chống buôn lậu, hàng gian hàng giả (đặc biệt là phân bón, thuốc trừ sâu) và mất an toàn vệ sinh thực phẩm; lập lại trật tự an toàn giao thông; cải cách hành chính, phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhất quán và kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế thiêng liêng của Tổ quốc, gắn với quốc phòng an ninh, góp phần tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo; các cháu học sinh nghèo hiếu học, vượt khó học giỏi.

Đối với địa phương Long An, ông Trương Hoà Bình cam kết sẽ phối hợp với địa phương, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội….

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược về với Long An; thực hiện liên thông đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, kết nối hạ tầng giao thông và đô thị (các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Giuộc...) với TP.HCM tạo nên động lực mạnh mẽ đưa Long An phát triển thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa các tỉnh phía Nam và cả nước.

Trong dịp này, ông Trương Hòa Bình đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng của tỉnh Long An. Đặc biệt, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba, Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, năm nay tròn 100 tuổi, đã xúc động cảm ơn Phó Thủ tướng, cảm ơn trước nghĩa tình của Đảng, Chính phủ đã quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc và tặng quà, quần áo và thuốc men, giúp mẹ thêm sức khỏe.