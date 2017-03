Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng nhà tình thương, cầu nông thôn, học bổng

Đến dự lễ có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại diện lãnh đạo các cơ quan của tỉnh và huyện. Phía nhà tài trợ, có ông Trần Lê Ngân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ; Thượng tá Bùi Thế Tỉnh, Cục phó A92 Bộ Công An; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty Hải Âu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; ông Trần Lê Chính Trực, Giám đốc Công ty Địa ốc Sơn Kim...



Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học



Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao nhà tình thương cho các hộ nghèo

Đợt trao tặng quà lần này với giá trị gần 600 triệu đồng, gồm: 138 triệu đồng cho việc xây dựng cầu tại ấp Tân Thạnh A, xã Phước Lại; 14 căn nhà tình thương cho các hộ dân nghèo, trị giá mỗi căn 30 triệu đồng; 50 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học của Trường THCS Trương Văn Bang và Trường THCS Nguyễn Thị Một của huyện Cần Giuộc.



Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho ông Trần Lê Ngân. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ, với thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện - xã hội đối với nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Long An. Từ năm 2011 đến năm 2014, ông Ngân đã đóng góp từ thiện, giúp đỡ cho các huyện của tỉnh Long An với tổng số tiền trị giá 4 tỉ 477 triệu đồng.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, chân thành cảm ơn tình cảm thân thiết, sự quan tâm chu đáo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã vận động các nhà tài trợ hướng về Long An và huyện Cần Giuộc, giúp đỡ bằng những phần quà thiết thực, đầy ý nghĩa trong suốt nhiều năm qua.