Phó thủ tướng xuống hầm lò sâu nhất chúc tết công nhân

Theo trang web Chính phủ, Phó Thủ tướng chia sẻ với những người thợ mỏ và dặn dò cán bộ, công nhân ngành than cần quyết tâm làm chủ được công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, mỗi công nhân cần tăng cường hơn nữa, thực hiện quyết liệt các biện pháp an toàn, tăng cường kỷ luật, xây dựng tác phong công nghiệp để hạn chế tối đa tai nạn, sự cố, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng thăm và tặng quà tết cho các gia đình thợ mỏ, gia đình chính sách của ngành than; chỉ đạo lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Than Đông Bắc chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó “có cơ chế, chính sách thích hợp trong đào tạo, chăm lo đời sống, phát huy cao độ truyền thống “Kỷ luật - đồng tâm”, nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của ngành mỏ” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mỏ than Hà Lầm khai thác than dưới mức -300 m, được coi là hầm lò sâu nhất, có công nghệ khai thác phức tạp và khó khăn nhất trong ngành khai thác mỏ của Việt Nam.

N.ANH