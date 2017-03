Phó thủ tướng yêu cầu điều tra vụ trung tá Công an huyện Tuần Giáo hy sinh

Phó thủ tướng đã chỉ đạo Công an huyện Tuần Giáo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) đối với chủ và người điều khiển phương tiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Trung tá Trần Văn Hinh.

Trước đó, hồi 8 giờ sáng 25-1, Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT khu vực Tuần Giáo, Phòng CSGT tỉnh Điện Biên, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ khi chỉ huy giải tỏa ách tắc giao thông do thời tiết băng giá, khắc nghiệt gây ra tại cung đường đèo Pha Đin (tại Km 365 + 500 quốc lộ 6). Nguyên nhân ban đầu là do mặt đường bị băng, tuyết phủ nên chiếc xe tải 88C-073.39 bị trơn trượt ép Trung tá Trần Văn Hinh vào thành cầu. Sau đó, người dân đưa anh Hinh tới bệnh viện nhưng do chấn thương nặng nên anh đã tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn.





Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ, lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ, cảnh báo đoạn đường có băng tuyết, trơn trượt. Đồng thời, bố trí lực lượng và phương tiện để xử lý băng, tuyết trên mặt đường.

Hướng dẫn nhắc nhở người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng, tạm thời không tham gia giao thông khi thời tiết diễn biến xấu nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra. Ngoài ra, khẩn trương ban hành hướng dẫn tạm thời về bảo đảm giao thông trong điều kiện mặt đường có băng, tuyết; các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng, tuyết phủ; các nguyên tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông trong điều kiện khí hậu lạnh, mặt đường có băng, tuyết phủ.