Phó thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013, cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh năm 2015 hai nước sẽ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Kerry đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN và trong khu vực, nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao.

Hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, trong đó có đàm phán về Hiệp định Đối tác Thái Bình Dương (TPP), hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng hạt nhân dân sự.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ, cả ASEAN và Mỹ đều ghi nhận tiến độ triển khai Kế hoạch Công tác 2011-2015 và việc triển khai Sáng kiến liên kết kinh tế mở rộng (E3) và Thỏa thuận khung Thương mại - Đầu tư ASEAN-Mỹ (TIFA). Các nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, hợp tác phát triển cũng như xây dựng Kế hoạch Công tác sau 2015; nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, và xem xét khả năng xây dựng Tầm nhìn chung ASEAN-Mỹ về Giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân; tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và an ninh lương thực.../.