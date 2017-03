Phó trưởng công an xã nổ súng trúng dân khi đang có hơi men?

Ngày 22-10, Đại tá Văn Bá Mai, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết công an huyện đang đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Châu Văn Chính, Phó Trưởng Công an xã Tân Thuận Bình. “Qua xác minh, ông Chính thừa nhận hôm xảy ra vụ nổ súng trúng dân, ông có uống vài ly rượu. Các vấn đề liên quan công an huyện sẽ tiếp tục xác minh làm rõ” - Đại tá Mai nói.

Ông Nguyễn Bá Huệ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Gạo, cũng cho hay hôm nay sẽ xác minh vụ việc.

Như đã đưa tin, chiều 19-10, Điện lực huyện Chợ Gạo thi công lưới điện gần nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi) ở xã Tân Thuận Bình bị bà ngăn cản nên ông Chính cùng bốn người khác đến giải quyết. Con bà Thủy đã uống rượu nên cự cãi, dọa chém nên ông Chính nổ súng bắn đạn cao su trúng chân bà Thủy và con bà.

Nhiều người dân cho biết ông Chính say rượu khi bắn bị thương hai người dân.