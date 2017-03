Phòng mạch "ba không" ai vô cũng chích

Dù không có giấy phép nhưng bà Hạnh vẫn công khai khám bệnh, chích thuốc cho bệnh nhân - Ảnh cắt từ clip

18g30 ngày 13-6, chúng tôi đến phòng mạch không phép của bà Hạnh đã thấy khoảng chục bệnh nhân, hầu hết là trẻ em 2-4 tuổi, được cha mẹ đưa đến chờ khám bệnh. Trong phòng khám còn có một bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi đang nằm truyền dịch.

Ai vô cũng chích

Chỉ hơn nửa giờ ngồi ở đây, chúng tôi thấy bà Hạnh liên tục khám bệnh và chích thuốc cho 5-6 đứa trẻ. Các bé bị sốt, ho, viêm họng, sổ mũi... và bé nào cũng bị bà Hạnh chích một mũi vào mông.

Chích xong, bà Hạnh bóc từng viên thuốc ra khỏi vỉ, cho vào bọc nilông bán cho trẻ về nhà uống. Bệnh nhân nào bà cũng chích một mũi và cho một ngày thuốc.

Một đợt điều trị theo lời bà dặn người nhà bệnh nhân thường 3-4 ngày. Do thuốc bị bóc ra khỏi vỉ, chai lọ và không ghi toa nên người nhà bệnh nhân không biết tên thuốc, nhà sản xuất, hạn sử dụng thế nào...

Khi giao thuốc bà Hạnh chỉ dặn mỗi lần uống một bịch (mỗi bịch có 3-5 loại thuốc), ngày uống ba lần. Hầu hết người nhà các bệnh nhi khi được hỏi đều nói không biết đây là phòng mạch không phép.

Đến lượt chúng tôi vào khám, bà Hạnh đo huyết áp rồi phán: “Huyết áp của chị bây giờ thấp. Hiện tượng này có thể do não thiếu oxy...Tốt nhất bây giờ chị phải tiêm, bơm thẳng vào ven”.

Chúng tôi nói rất sợ tiêm thì bà Hạnh bảo: “Chị sợ tiêm thì làm sao được. Bây giờ mà uống thuốc thì bệnh rất lâu khỏi. Nếu đúng bệnh chỉ cần tiêm 3-4 ngày là khỏe”.

Chúng tôi nói uống thuốc không hết sẽ quay lại chích. Sau đó bà Hạnh lại bóc từng viên thuốc khỏi vỉ và bỏ vào bọc nilông. Chúng tôi hỏi sao không để cả vỉ thuốc mà lại bóc hết ra, bà Hạnh bảo: “Quen tay rồi”. Giao ba ngày thuốc (mỗi lần uống sáu loại) cho chúng tôi, bà Hạnh lấy 120.000 đồng.

Xem kỹ các loại thuốc bà Hạnh bán, chúng tôi chỉ nhận diện được hai loại là Alaxan (thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm không steroid) và Stugon (điều trị chóng mặt, choáng váng, ù tai, nhức đầu, rối loạn tuần hoàn ngoại biên...).

Năn nỉ đoàn thanh tra

Tối 16-6, đoàn thanh tra Sở Y tế TP đột xuất kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh không phép của bà Hạnh. Lúc này cơ sở đang có nhiều bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh.

Bà Hạnh mải mê khám cho một bệnh nhân tên T.T.N.A. (41 tuổi) đến mức không biết ba thanh tra viên đã đứng rất lâu sau lưng bà.

Theo chân đoàn kiểm tra, chúng tôi ghi nhận cơ sở khám bệnh không phép của bà Hạnh có khoảng vài chục loại thuốc đang bày trên mặt tủ.

Ngoài ra còn có rất nhiều chai, vỏ, vỉ, lọ thuốc, ống chích, kim tiêm truyền đã sử dụng cho bệnh nhân để trong bịch nilông lớn tại khu khám bệnh. Xem các vỏ, vỉ, hộp thuốc chúng tôi thấy bà Hạnh đã sử dụng nhiều loại kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, giảm ho, giảm cân, thậm chí có cả thuốc thuộc nhóm hướng tâm thần... cho bệnh nhân.

Tại cơ sở khám bệnh của bà Hạnh, chúng tôi thấy bà đã sử dụng các loại thuốc chích cho bệnh nhân như Diclofenac 75mg (chống viêm, điều trị ngắn hạn viêm khớp cấp và mãn, cơn gout cấp, viêm khớp cột sống cổ, viêm đau cấp tính trong sản phụ khoa, răng hàm mặt...), Gentamicin 80mg (điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nặng toàn thân như nhiễm khuẩn đường mật, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn xương khớp, viêm thận bể thận cấp...), Piracetam 1g (thuộc nhóm thuốc hướng tâm thần, điều trị suy giảm chức năng nhận thức và suy giảm thần kinh cảm giác mãn tính ở người già, di chứng thiếu máu não, chóng mặt, chấn thương sọ não và di chứng, nghiện rượu mãn tính, chứng khó học ở trẻ, rung giật cơ), vitamin C 100mg/2ml (điều trị bệnh Scorbut và các chứng xuất huyết do thiếu vitamin C, chống các bệnh nhiễm khuẩn, cảm cúm; tăng sức đề kháng cho cơ thể khi nhiễm khuẩn, nhiễm độc).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số thuốc tại cơ sở của bà Hạnh đưa về thanh tra Sở Y tế TP xem xét xử lý. Đồng thời yêu cầu bà Hạnh ngưng ngay hoạt động khám chữa bệnh trái phép, đến thanh tra Sở Y tế TP để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Trong lúc đoàn thanh tra làm việc, bà Hạnh liên tục năn nỉ các thanh tra viên bỏ qua cho mình vì sợ lãnh đạo bệnh viện biết chuyện sai phạm của bà sẽ cho nghỉ việc. Bà Hạnh cũng thừa nhận bản thân có nhiều sai phạm và hứa hẹn không bao giờ tái phạm việc hành nghề không phép.

Khi đại diện đoàn kiểm tra hỏi bà Hạnh làm việc ở đâu, có bằng cấp gì không, bà Hạnh cứ năn nỉ và không chịu nói. Chỉ đến lúc thấy năn nỉ không được bà Hạnh mới cho biết là nhân viên dược lâm sàng của khoa nội B, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, có bằng trung cấp dược và y sĩ trung học tại chức.



Kiểm tra nhiều lần vẫn tái phạm Trả lời PV về trách nhiệm quản lý y tế tư nhân trên địa bàn và vì sao lại để bà Hà Thị Hạnh công khai hành nghề khám chữa bệnh trái phép, ông Nguyễn Văn Trường - trưởng Phòng Y tế H.Hóc Môn - khẳng định phòng y tế có biết và đã kiểm tra nhiều lần nhưng bà Hạnh vẫn lén lút hoạt động. Theo ông Trường, bà Hạnh hành nghề không phép đã lâu. Từ năm 2007-2008, phòng y tế đã đến kiểm tra, đình chỉ hoạt động, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành nghề không phép của bà Hạnh và bà đã nghỉ khám bệnh một thời gian. Do phòng y tế không thể nào đi kiểm tra thường xuyên ở địa bàn dân cư nên có gửi danh sách những cơ sở được cấp phép khám bệnh trên địa bàn để anh em ở địa phương biết và giám sát giùm. Nếu phát hiện cơ sở nào không có tên trong danh sách mà vẫn khám bệnh là hoạt động không phép và báo giùm về phòng y tế. “Thỉnh thoảng chúng tôi cũng được báo là bà Hạnh hoạt động khám chữa bệnh không phép trở lại và đã đến kiểm tra. Cách đây hai năm chúng tôi nhận được tin báo và đến kiểm tra, lập biên bản việc hành nghề không phép của bà Hạnh. Bà Hạnh đã hứa và cam kết không khám bệnh trái phép nữa. Hôm nay nghe thanh tra Sở Y tế TP xuống làm việc thì chúng tôi mới biết bà Hạnh hoạt động không phép trở lại” - ông Trường nói.

Theo LÊ THANH HÀ - ĐỨC PHÚ (TTO)