Phóng viên tố bị đánh khi tác nghiệp

Chiều 14-9, nhà báo Ngô Sơn - đại diện báo Hà Nội Mới tại TP.HCM cho biết đã báo cáo vụ việc phóng viên (PV) Thanh Tàu của báo bị đánh khi đưa tin một vụ tai nạn giao thông (TNGT) vào đêm 10-9 cho lãnh đạo báo. “Tôi cũng đề nghị lãnh đạo báo có văn bản gửi Công an quận Gò Vấp, Công an TP.HCM đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan, đồng thời gửi Hội Nhà báo TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng của PV khi tác nghiệp do bị đánh, bị xúc phạm” - ông Sơn thông tin.

PV: “Bị đánh, bị xúc phạm”

Ông Sơn cho biết PV Thanh Tàu bị bầm một mắt và nhiều vết sưng tím trên lưng do bị đánh. “Theo tường trình của PV, khi nhận thông tin có một vụ TNGT, PV Thanh Tàu đến hiện trường thì bất ngờ bị một người đánh. Sau đó PV Tàu còn bị công an phường đưa về trụ sở làm… tường trình. Trong lúc làm việc, công an phường dùng nhiều lời xúc phạm PV. Tôi đã đề nghị PV đi bệnh viện khám để lấy giấy chứng thương” - ông Sơn nói.

PV Thanh Tàu cho biết khoảng 21 giờ ngày 10-9, anh đến tác nghiệp tại hiện trường một vụ TNGT ở đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp). “Khi tôi chụp được vài tấm ảnh thì có người tới hỏi tôi là ai. Tôi vừa trả lời thì bị đấm thẳng vào mắt. Sau đó một công an phường nói: “Đưa thằng nhà báo kia về phường”... Mặc dù tôi giải thích và đề nghị được lấy giấy giới thiệu chứng minh song họ vẫn ép, đưa tôi về trụ sở công an phường”.





PV Thanh Tàu bị bầm mắt, sau đó bị công an “mời” về trụ sở. Ảnh: CTV

PV này cũng cho rằng khi đến trụ sở công an, anh tiếp tục bị đánh. Ngoài ra, PV Tàu cũng cung cấp các đoạn ghi âm được cho là ghi lại lời thoại giữa PV và công an phường. Trong các đoạn ghi âm có những câu từ xúc phạm mà PV Tàu cho rằng do công an tên P. nói. Ngoài ra, PV Tàu nói: “Công an phường còn lấy điện thoại và xóa các dữ liệu, hình ảnh tôi vừa tác nghiệp”.

Công an: “Không còng, không xúc phạm”

Báo cáo của Công an phường 11 xác nhận đêm 10-9, Công an phường 11 đang bảo vệ hiện trường thì thấy một thanh niên đứng gần đường chụp ảnh. Bảo vệ dân phố và công an phường đến hỏi thì người này xưng là PV nhưng không xuất trình được thẻ nhà báo. Thanh niên có giấy giới thiệu nhưng không xuất trình được lại có mùi rượu bia và cử chỉ, lời nói không đúng mực. Công an đã… mời người này về trụ sở để không làm ùn tắc giao thông và làm rõ sự việc.

Ngày 14-9, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp cho biết: “Tôi mới nắm sơ bộ sự việc do Công an phường 11 báo cáo. Qua báo cáo thì thấy người xưng là PV báo Hà Nội Mới trong quá trình tác nghiệp gây cản trở và có mùi rượu bia nên công an phường mời về trụ sở chứ không ai đánh hay còng tay gì cả. Còn việc công an phường có lời xúc phạm PV hay không tôi sẽ yêu cầu làm rõ, nếu cán bộ sai sẽ xử lý nghiêm. Hiện tôi đã yêu cầu công an quận tiến hành làm rõ sự việc”.