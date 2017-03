Phủ lưới điện cho xã đảo ở Cần Giờ

Dự kiến công trình với tổng vốn đầu tư 42 tỉ đồng sẽ hoàn thành vào dịp 30-4-2016.

Theo UBND huyện Cần Giờ, ấp Thiềng Liềng thuộc xã đảo Thạnh An có gần 200 hộ với trên 1.000 người, nằm độc lập ngoài khơi khu vực cửa sông Lòng Tàu. Cuộc sống của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn, nhất là điện. Năm 2011, ngành điện đầu tư gần 15 tỉ đồng gắn điện năng lượng mặt trời cho từng hộ dân nhưng chỉ đủ phục vụ nhu cầu cơ bản...

Sáng 28-12, ông Cao Chức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết đến ngày 25-1-2016, hơn 100 hộ dân ở xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sẽ được cấp điện sinh hoạt từ máy phát điện máy diezen. Đây là chương trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong dự án cấp điện cho xã đảo An Bình do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư. Theo ông Cao Chức, hiện công tác khảo sát các điều kiện để tổ chức thi công công trình đã hoàn tất.