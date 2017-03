Phú Mỹ Hưng kiến nghị tha nhà lố ngọn

Gần 800 trường hợp xây dựng sai phép tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đó là con số vừa được Công ty Phú Mỹ Hưng thống kê sau khi rà soát toàn bộ công trình tại khu A của khu đô thị này (gồm ba khu R, H và S) theo yêu cầu của Ban Quản lý khu Nam.

Rà tới đâu, sai tới đó

Theo báo cáo của Công ty Phú Mỹ Hưng, trong số 794 căn xây dựng không phù hợp tại ba khu trên, khu R có nhiều trường hợp sai phép nhất. Trong tổng số 428 căn đã và đang xây dựng tại khu này, có đến 425 trường hợp xây dựng không phù hợp như sai kiến trúc mặt đứng, sai ban công, lấn khoảng lùi tầng trệt, lấn sân thượng, vượt tầng, sai cao độ, sai độ dốc mái… Chỉ có ba trường hợp xây đúng với mẫu nhà được duyệt. Kế đến là khu H với 275 trường hợp vi phạm, khu S là 94 trường hợp.

Khu phố Hưng Gia thuộc khu R của Phú Mỹ Hưng có nhiều nhà vi phạm xây dựng. Ảnh: CẨM TÚ

Trong các trường hợp xây dựng không phù hợp do Công ty Phú Mỹ Hưng báo cáo, chiếm nhiều nhất là xây dựng sai kiến trúc mặt đứng nhưng phù hợp với năm tiêu chí xây dựng được quy định trong hợp đồng giữa công ty và bên mua. Theo thống kê, chỉ riêng khu R đã có 425 căn, khu H có 275 căn và khu S có 94 căn xây sai kiến trúc mặt đứng.

Về các trường hợp xây dựng vượt tầng cao, tổng cộng ba khu R, H và S có 208 trường hợp vi phạm, khu R cũng đứng đầu với 192 căn. Theo Công ty Phú Mỹ Hưng báo cáo, vượt tầng ở đây là trường hợp chủ đầu tư thêm hẳn một tầng hoặc thay đổi khoảng cách từ sàn của tầng áp mái đến đuôi mái cho hai đầu trước và sau (cao hơn 1,6 m)...

Các trường hợp vi phạm xây dựng sau thời điểm duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và sau thời điểm bắt buộc áp dụng mẫu nhà được phê duyệt tại khu A cũng khá lớn. Toàn khu này có 208 căn vi phạm sau thời điểm trên, chưa kể 50 căn không xác định được thời điểm xây dựng. Lý giải cho các trường hợp không xác định được thời điểm xây dựng trước hay sau khi có quy hoạch 1/500, Công ty Phú Mỹ Hưng cho hay là do chủ đầu tư làm thêm sau khi đã về ở, chủ yếu là lấn một nửa hay toàn bộ sân thượng.

Xin điều chỉnh chiều cao để khỏi cắt ngọn

Báo cáo cơ quan chức năng, Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết: Đối với những trường hợp vi phạm của các dự án phân lô bán nền trên địa bàn khu A, công ty sẽ chấp hành theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cũng đề xuất một số hướng xử lý nhằm hỗ trợ và làm tốt công tác phục vụ khách hàng của mình. Đó là cho phép khách hàng trong dự án đất nền phân lô được phép thiết kế và xây dựng theo quy định về xây dựng trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của công ty. “Các quy định này hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt” - Phú Mỹ Hưng lý giải. Công ty này cũng đề xuất cho phép tổng chiều cao công trình từ 18 m đến 18,7 m. (Được biết, theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của Phú Mỹ Hưng với khách hàng trong khi phân lô bán nền, công trình được phép xây cao 18,7 m. Tuy nhiên, theo quy hoạch chi tiết 1/500 do Ban Quản lý khu Nam phê duyệt sau đó thì chiều cao công trình chỉ được phép 18 m. Do đó, nhiều công trình tại đây khi xây dựng theo hợp đồng thì bị xem là xây vượt tầng so với quy hoạch được duyệt và có nguy cơ phải “cắt ngọn”.)

Về các công trình thi công đúng quy định nhưng sai mặt đứng công trình của nhà mẫu do Ban Quản lý khu Nam phê duyệt, Công ty Phú Mỹ Hưng kiến nghị cho phép tồn tại nếu không ảnh hưởng đến mỹ quan chung của khu phố. Với trường hợp lấn khoảng lùi sau, tự ý làm thêm ban công chiếm không gian tại khoảng lùi sau, công ty đề nghị buộc phải tháo dỡ.

Ngày 27-8, Ban Quản lý khu Nam cùng các cơ quan chức năng tiếp tục họp bàn về hướng xử lý vi phạm cho gần 800 trường hợp vi phạm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

CẨM TÚ