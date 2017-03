Phủ nhận thông tin Việt Nam có hai sân bay tệ nhất châu Á

Trước thông tin này, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức có thông tin phản hồi cho biết: Việc xếp hạng cảng hàng không tại trang web trên chỉ thuần túy dựa trên việc bình chọn của người truy cập qua mạng. Trang mạng này không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không và kết quả bình chọn chưa phản ánh được đầy đủ, khách quan việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong thời gian qua.

“Mặc dù vậy, Cục Hàng không Việt Nam vẫn coi đây là một thông tin quan trọng để có các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không Việt Nam, trong đó có Nội Bài và Tân Sơn Nhất” - cục này cho biết.

Được biết trang web sleepinginairports.net cùng với trang cộng đồng Cheap Like Me Travel Society là những địa chỉ dành cho cộng đồng khách du lịch quốc tế giá rẻ. Đến nay các trang web này đã có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài cộng đồng người du lịch và trở thành một trong những trang đánh giá chất lượng dịch vụ, du lịch nổi tiếng trên thế giới, được các sản phẩm truyền thông lớn như TIME, Reuters, CNN, USA Today, New York Times, CNBC… thường xuyên tham khảo và dẫn chiếu.

TLL (Theo NLĐO)