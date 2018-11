Phú Quý đã có gió to mưa lớn, nhiều cây bị quật trốc gốc

Theo báo cáo của UBND xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tổng số hộ phải di dời tại xã là 54 hộ với 235 người, trong đó trẻ dưới 14 tuổi có 56 cháu, có chín người già và ba người khuyết tật. Những hộ dân này sẽ được đưa đến Đồn biên phòng cửa khẩu Phú Quý, Điện lực Phú Quý và nhà các hộ dân xây dựng kiên cố.

Tuy nhiên, tại thôn Mỹ Khê có hai hộ dân không chịu di dời và tại thôn Hội An có 16 người không chịu rời khỏi nhà. UBND xã đã cho những người này ký cam kết.

Cây xanh bị gió quật trốc gốc.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 9 gây ra, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền, thông tin liên lạc với ngư dân trên biển, đồng thời tổ chức, sắp xếp bến bãi để tàu thuyền neo đậu chắc chắn và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng giúp người dân di dời, chằng chống tàu thuyền khi bão đổ bộ theo kịch bản xấu nhất.

Bão sẽ đổ bộ vào dịp cuối tuần, lượng khách du lịch đông, các địa phương trọng điểm du lịch không được chủ quan, phối hợp với chủ cơ sở du lịch chủ động trong việc cảnh báo và đảm bảo an toàn cho du khách, có phương án sơ tán du khách.



Bình Thuận cũng yêu cầu huyện Tuy Phong phối hợp với ban quản lý, chủ đầu tư Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân xây dựng phương án đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại đây.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã bố trí lực lượng gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, lực lượng cơ động kiêm nhiệm và công an các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị quân sự, biên phòng và các đơn vị tại địa phương sẵn sàng hỗ trợ phương án di dời dân trong vùng nguy hiểm.

Các đơn vị của Công an tỉnh Bình Thuận đều sẵn sàng mỗi đơn vị một trung đội gồm 30 người và một trung đội dự phòng 15-20 người để giúp dân bảo vệ tài sản, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, lập đội cứu hộ gồm 20 người, giải quyết ách tắc giao thông. Các đơn vị trinh sát, an ninh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau bão; không để trộm cắp, cướp giật tài sản, xuyên tạc... xảy ra. Sẵn sàng canô, xe chữa cháy, xe chở quân để làm nhiệm vụ. Đối với Quân sự tỉnh cũng đã phân công theo kế hoạch để ứng phó bão số 9.

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 10 xe ca chở khách (trên 30 chỗ ngồi), 10 ô tô tải (trên 3,5 tấn), ba xe tải các loại, một xe đầu kéo, hai xe đào và một xe xúc lật; rọ đá 200 cái, dầm cầu bailey 150 m và biển báo các loại theo phân công, đảm bảo nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

Một số hình ảnh bão số 9 đổ bộ vào đảo Phú Quý sáng nay:







Cây trong nhà bị gió quật ngã.



Đảo Phú Quý.