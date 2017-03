Phú Yên: Ba cán bộ kiểm lâm bị phạt tù

Mai Xuân Luôn (nguyên cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm Tây Hòa) 12 tháng tù treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó ngày 19-12-2012, TAND huyện Tây Hòa phạt Miên, Phước mỗi bị cáo 30 tháng cải tạo không giam giữ; Luôn 18 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 17-1, VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị theo hướng tăng hình phạt, áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo trên.

Theo hồ sơ, sáng 19-7-2011, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa phát hiện Nguyễn Xuân Tình chở 298 hộp gỗ gụ lau trong đó có 27 hộp gỗ sai quy cách so với lý lịch trong hồ sơ mua bán. Trong quá trình xử lý vụ việc, Miên và Phước đã chỉ đạo Luôn lập hồ sơ sai lệch so với thực tế để xử phạt nhẹ, sau đó nhận 8 triệu đồng của chủ gỗ là Tô Văn Xuân chia nhau tiêu xài. Việc làm này gây thất thu cho ngân sách 40 triệu đồng.

HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá chưa đúng tính chất, mức độ, hậu quả phạm tội của các bị cáo; áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng. HĐXX cũng khẳng định Nguyễn Xuân Tình, Tô Văn Xuân đã có hành vi đưa hối lộ các bị cáo nhưng Công an huyện Tây Hòa chưa làm rõ. Do đó kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối với các hành vi này.

TẤN LỘC