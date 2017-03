Phú Yên: Cấm ô tô qua cầu Đà Rằng vì lún sụp

Theo ông Trí, do bảng dẫn liên kết ngang bị hỏng khiến mặt mặt cầu tại nhịp số 4 (phía nam cầu) bị lún gần 20 cm so với nhịp số 3, chỗ sụt lún chiếm chiếm hai phần ba mặt cầu, một số thanh sắt dầm cầu bị cong, vênh hơn 10 cm. Ngoài ra, khe co giãn tại một số nhịp khác cũng bị hư hỏng, bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún.





Nhịp số 4 cầu Đà Rằng bị lún gần 20 cm so với nhịp số 3 . Ảnh: TẤN LỘC



Xe máy cũng bị hạn chế lưu thông qua cầu Đà Rằng do bị lún sụp . Ảnh: TẤN LỘC

Hiện tượng lún sụp cầu Đà Rằng xuất hiện từ 16 giờ chiều 28-12. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hai đầu cầu, cấm tất cả các loại ô tô qua lại, hạn chế lưu thông xe máy đồng thời phân luồng cho các phương tiện lưu thông qua cầu Hùng Vương trên tuyến Tuy Hòa- Vũng Rô và cầu Đà Rằng (mới) trên quốc lộ 1A.Ông Trần Hiền, Quyền Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết UBND tỉnh Phú Yên đã giao cho thành phố đầu tư gần 4 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp sự cố trên, trước mắt thay thế các dầm ngang, 46 khe co giãn, gia cố các nhịp cầu, thảm lại bê tông nhựa mặt cầu. UBND tỉnh đã yêu cầu việc khắc phục phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán, sau đó sẽ cho các loại xe dưới 5 tấn, dưới 30 chỗ ngồi lưu thông trở lại.Cầu Đà Rằng (cũ) có 60 nhịp, dài 1.105 m, đưa vào sử dụng từ năm 1971, từng là cây cầu dài nhất miền Trung, vốn được xem là một trong những biểu tượng của tỉnh Phú Yên. Theo thiết kế, cầu này có kết cấu dầm thép chịu lực, trụ bê tông cốt thép, có thời hạn sử dụng 20 năm. Hiện nay, cầu Đà Rằng đã bị hư hỏng nặng nên cơ quan chức năng đặt biển cấm các loại xe tải trên 5 tấn, xe khách trên 30 chỗ ngồi.