Phú Yên: Cầu Đà Rằng bị sự cố phải hạn chế lưu thông

Tại nhịp thứ 28 của cầu Đà Rằng, các tấm cao su gối bị dịch chuyển mạnh so với thiết kế, làm một phần ba mặt cầu phía tây bị lún thấp, đường ống lan can bị xô lệch hoàn toàn. Mỗi khi có xe chạy qua, đoạn cầu này bị rung lắc mạnh, không đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu Đà Rằng bị rào chắn một phần ba mặt cầu do hư hỏng. Ảnh: TẤN LỘC

Mỗi khi có xe chạy qua, cầu Đà Rằng bị rung lắc mạnh. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo ông Cù Huy Kiểm, chiều nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III sẽ đến kiểm tra, đánh giá thực tế sự cố để có phương án xử lý,

bởi nếu không khắc phục kịp thời buộc phải dừng lưu thông qua cầu.

Lan can cầu Đà Rằng bị xô lệch hoàn toàn. Ảnh: TẤN LỘC

Được biết, cầu Đà Rằng dài 1.525,7 m, có 36 nhịp, rộng 12,5 m, là cây cầu dài nhất miền Trung trên quốc lộ 1, do Ban Quản lý dự án 18 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư với kinh phí 420 tỉ đồng, khánh thành đưa vào sử dụng từ tháng 11-2004.

TẤN LỘC