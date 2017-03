Phú Yên: Đầu nậu thao túng giá thuê mặt bằng chợ

Chợ Xuân Lộc được UBND thị xã Sông Cầu xây dựng mới với kinh phí hơn 8 tỉ đồng. Ở khu vực chợ không cố định rộng hơn 1.000 m2, UBND thị xã ủy quyền cho UBND xã Xuân Lộc tổ chức đấu giá và bà Trần Thúy Nguyệt (xã Xuân Lộc) đã trúng thầu. Bà Nguyệt sau đó cho phân lô, tự định giá cho thuê với mức từ 2,5 triệu đồng/lô 4 m2/năm trở lên (trong khi ở khu vực chợ cố định có hạ tầng tốt hơn, thị xã Sông Cầu cho thuê chỉ ở mức 720.000 đồng/lô 4 m2/năm). Bà Nguyệt còn tự quy định mức phí giữ xe, phí mặt bằng khu vực bán rau quả. Bà Nguyệt giải thích đã phải chi 65 triệu đồng “lót tay” để trúng thầu chợ này, đồng thời đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng mái che các lô chợ.

Đại diện UBND xã Xuân Lộc thừa nhận: Giá cho thuê mặt bằng khu vực chợ không cố định do bà Nguyệt tự quyết định. Do Nhà nước chưa quy định mức giá thuê mặt bằng đối với chợ không cố định nên địa phương không can thiệp. Điều đáng nói là hiện không rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý chợ này (!?). Trao đổi với PV, ông Nguyễn Chung Thịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, nói rằng đây là chợ cấp hai nên thuộc quyền quản lý của Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Chính, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, lại khẳng định UBND thị xã đã giao trách nhiệm quản lý chợ cho xã Xuân Lộc!

