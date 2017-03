Phú Yên: Đề nghị cách chức một phó chánh án TAND

Không phải liệt sĩ vẫn có tên trong sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thống nhất đề nghị kỷ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên Đảng ủy xã An Xuân (huyện Tuy An) đối với ông Đặng Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã này. Trong thời gian giữ chức bí thư, chủ tịch xã An Xuân, biết cha mình không phải là liệt sĩ nhưng ông Sơn vẫn chủ động, trực tiếp làm hồ sơ để được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Khi Sở LĐ-TB&XH có quyết định thu hồi chế độ liệt sĩ, với cương vị bí thư Đảng ủy xã, chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Xuân, ông Sơn vẫn không xóa tên cha mình trong danh sách liệt sĩ, gây dư luận bất bình trong nhân dân địa phương. Ông Sơn còn đưa con ruột vào làm việc trong UBND xã, chi trả lương trái quy định pháp luật, cử con đi học và chi tiền hỗ trợ không đúng đối tượng…