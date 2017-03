Phú Yên: Gia cầm chết hàng loạt, thú y không biết!

Theo phản ánh của người dân, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, tại xã Xuân Quang 3 liên tục xảy ra hiện tượng vịt, gà nuôi bị chết hàng loạt. Tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 có hai đang vịt gần 4.000 con bị chết với số lượng lớn. Người dân vứt xác vịt xuống các kênh nước khiến các đàn vịt lân cận cũng bị lây bệnh. Ngoài ra, nhiều đàn gà nuôi số lượng lớn cũng bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

“Cán bộ thú y xã có báo cáo gà chết do các bệnh thông thường; còn vịt chết do bệnh đường ruột là bệnh do vi rút lây lan nên không thể điều trị được. Hiện chúng tôi đang yêu cầu cán bộ thú y cơ sở thống kê, xác định lại số lượng gia cầm bị chết”- ông Lâm Văn Minh cho biết thêm.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Cẩn, Trưởng trạm Thú y huyện Đồng Xuân, thừa nhận trạm chưa biết có tình trạng trên do người dân, cán bộ thú y cơ sở không báo cáo. Đến chiều 13-2, sau khi có thông tin từ báo chí, Trạm Thú y Đồng Xuân mới cử cán bộ đi kiểm tra, thống kê số lượng gia cầm bị chết. Ông Cẩn cũng thừa nhận trước Tết Nguyên đán có một số đàn gia cầm nuôi thả vườn ở huyện Đồng Xuân bị chết và các đàn gia cầm này đều không tiêm ngừa. Tuy nhiên, Trạm Thú y Đồng Xuân không biết nên không lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gia cầm bị chết.

Khi PV hỏi thông tin về hiện tượng gia cầm bị chết hàng loạt ở xã Xuân Quang 3, ông Đào Lý Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Phú Yên, thừa nhận cơ quan cũng chưa biết do Trạm Thú y Đồng Xuân chưa báo cáo. “Trưa 13-2, tôi điện hỏi thì Trạm Thú y Đồng Xuân cũng không biết. Cán bộ trạm nói mấy đàn gia cầm đó chết hết rồi nên không thể lấy mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân chết. Tôi đã yêu cầu Trạm Thú y Đồng Xuân đi kiểm tra lại”- ông Nhĩ nói.

TẤN LỘC