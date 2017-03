Phú Yên: Hiếp dâm trẻ em tập thể, bị phạt 21 năm tù

Các bị cáo đó là: Bùi Văn Hoàng (SN 1990, trú 22/4 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa), Mạnh Hùng Kiên (SN 1995), Huỳnh Kim Đồng (SN 1993), Nguyễn Đặng Thiệp (SN 1993), Nguyễn Đỗ Việt Nguyên (SN 1993), Nguyễn Văn Diêm (SN 1986), Nguyễn Minh Tài (SN 1992) cùng trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa



Theo cáo trạng, lúc 16h ngày 9/8/2011, khi đang cùng nhau ăn nhậu tại bãi biển thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa), Hoàng, Kiên, Đồng, Thiệp, Việt, Diêm, Tài thấy H.T.G. (17 tuổi, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) và H.T.U. (14 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) đang tắm biển, bèn lấy túi xách của G và U đem cất giấu.



Sau khi tắm xong, 2 cô gái lên bờ tìm thấy túi xách ở chỗ bọn chúng nhưng chúng không trả lại và nói “muốn lấy lại túi xách thì phải uống hết 2 lít rượu với chúng”. Sợ về gia đình la mắng khi không thấy túi xách mẹ vừa mới mua tặng nên G và U. đành theo lời đề nghị của bọn chúng, dù từ trước tới giờ chưa biết đến một tí rượu là gì.



Uống rượu được một lúc, bọn chúng trả lại túi xách G và U về nhưng thấy cả hai đều ngà ngà, đứng dậy không nổi, quần áo thì xộc xệch. Dục vọng nổi lên, các “yêu râu xanh” thi nhau hiếp dâm tập thể đối với G và U.



Sau khi về nhà, gia đình thấy G va U mặt mày tái mét, gặng hỏi mới biết chuyện và trình báo sự việc đến Công an huyện Đông Hòa. 7 đối tượng nói trên bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.



Kết thúc phiên tòa, tòa đã tuyên phạt: Bùi Văn Hoàng: 7 năm tù, Nguyễn Văn Diêm: 4 năm tù, Nguyễn Đặng Thiệp: 3 năm 6 tháng tù, Huỳnh Kim Đồng: 3 năm tù, Mạnh Hùng Kiên: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thả tự do tại tòa, 2 bị can Nguyễn Minh Tài và Nguyễn Đỗ Việt Nguyên mỗi bị can: 1 năm 9 tháng 10 ngày tù và thả tự do tại tòa.





Theo Nhã Lâm (DT)