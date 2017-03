Phú Yên: Kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Đặng Cao Khải, Phó Bí thư Thị ủy Sông Cầu, do có khuyết điểm trong việc chưa giải quyết ổn thỏa việc tranh chấp đất đai trong gia đình, để xảy ra khiếu kiện, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

- Biểu quyết thi hành kỷ luật ông Trần Thanh Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Tuy Hòa bằng hình thức cách chức chi ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời đề nghị cơ quan thẩm quyền kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cách chức chấp hành viên.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, với chức trách là bí thư chi bộ, chi cục trưởng Chi cục THA DS TP Tuy Hòa, ông Trần Thanh Liêm đã có nhiều sai phạm. Cụ thể, trong khi thi hành án, ông Liêm đã ký xác nhận kết quả thi hành án cho bà Đào Thị Hòa, chủ tiệm vàng Kim Chánh (phường 1, TP Tuy Hòa) trái quy định pháp luật, tạo điều kiện để bà Hòa xuất cảnh ra nước ngoài trốn tránh nghĩa vụ THA, gây thiệt hại lớn đến quyền lợi hợp pháp của những người được THA. Mặt khác, ông Liêm đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến nhiều vụ việc thi hành án bị chấp hành viên để kéo dài thời gian giải quyết, có nhiều sai phạm về trình tự, thủ tục theo quy định của Luật THADS.

Mặc dù được cơ quan thẩm quyền chỉ đạo, nhắc nhở, kiến nghị để khắc phục nhưng ông Liêm không nghiêm túc thực hiện, để sai phạm lặp đi lặp lại nhiều năm liền, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; bản thân ông Liêm vi phạm những điều chấp hành viên không được làm.



Khu đất do vợ bí thư Huyện ủy Tuy An cho thuê trái phép. Vụ này, ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy Tuy An cũng bị kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong đợt này.Ảnh: TẤN LỘC

-Biểu quyết, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên Đảng ủy xã Đức Bình Tây nhiệm kỳ 2015-2020, cách chức chi ủy viên chi bộ dân quân xã đối với ông Phạm Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây.

Theo kết luận, ông Phạm Văn Bình kê khai không đúng trình độ văn hóa phổ thông trong các phiếu bổ sung lý lịch đảng viên, sử dụng văn bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học không hợp pháp để học tập nâng cao trình độ chuyên môn và được tham gia cấp ủy, bầu giữ các chức danh chủ chốt của xã Đức Bình Tây từ năm 2005 đến 2015.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Bình không tự giác nhận khuyết điểm. Việc làm trên của ông Bình là không trung thực, thiếu gương mẫu, làm mất uy tín bản thân, gây dư luận bất bình trong đảng bộ, nhân dân địa phương.

-Biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Văn Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy An. Ông Tấn không đủ điều kiện để dự thi bổ túc văn hóa THPT nhưng đã tác động nhờ người khác giúp đỡ để được thi và nhận bằng bổ túc văn hóa THPT vào năm 1998 không đúng quy định. Khi giữ chức vụ trưởng phòng TN&MT huyện Tuy An đã đề xuất cấp đất ở cho con mình không đúng trình tự, thủ tục giao đất.

-Biểu quyết hình thức kỷ luật đề nghị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Phú, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên. Trong quá trình lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và Ban Quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung tỉnh Phú Yên, ông Phú đã có những vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính, gây hậu quả xấu, vi phạm pháp luật Nhà nước và vi phạm kỷ luật Đảng. Qua thanh tra, ông Phú cùng với các cán bộ, công chức có liên quan đã thu hồi nộp số tiền sai phạm vào ngân sách nhà nước.

-UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng xem xét kết quả giám sát Đảng ủy Công an huyện Sông Hinh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra các năm 2011, 2012 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh.

Qua giám sát, UBKT Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh chỉ đạo phục hồi điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện Sông Hinh kiểm điểm thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều tra vụ án tham ô xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh chưa sâu sát dẫn đến việc đình chỉ điều tra không đúng quy định của pháp luật. UBKT Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với sáu đảng viên có liên quan.

-UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Sơn Hải, nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tài khoản Huyện ủy;

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Nguyễn Tấn Sanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy; ông Nguyễn Huy Tâm, Phó Văn phòng phụ trách Hành chính - Quản trị của Huyện ủy về những khuyết điểm, vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính đảng tại Văn phòng Huyện ủy Tuy An.

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm và cho chuyển công tác khác đối với ông Vũ Duy Luân, kế toán và bà Thiều Thị Thu Viên, thủ quỹ Văn phòng Huyện ủy Tuy An. Thu hồi nộp vào ngân sách Huyện ủy gần 250 triệu đồng; thu hồi tạm ứng không qua sổ sách hơn 156 triệu đồng.