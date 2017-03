Phú Yên: Phạt DN nước ngoài xả nhớt bẩn ra môi trường

(100% vốn của Malaysia, đặt tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) tổng cộng hơn 130 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm bảo vệ môi trường. Cụ thể, công ty này không kịp thời khắc phục sự cố tràn dầu ra môi trường; không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn các loại chất thải nguy hại; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường…

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tan SWee Leong, Tổng Giám đốc công ty, thừa nhận công ty đã bơm hút nước từ các hầm chứa máy móc, hầm xử lý nước thải cho chảy ra bên ngoài để bảo vệ thiết bị do nước mưa gây ngập. Tháng 9-2008, công ty này cũng đã bị xử phạt hơn 40 triệu đồng vì bị bắt quả tang chôn năm thùng hóa chất độc hại (tổng trọng lượng 175 kg) trong khuôn viên nhà máy.

TẤN LỘC