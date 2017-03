Phục hồi điều tra vụ án mạng sau… 23 năm

Vụ án xảy ra ngày 17.10.1990 tại Bản Voi, thôn 5, thị trấn Đồng Nai, H.Cát Tiên (Lâm Đồng), nay là Bản Voi, thôn Bi Nao, xã Đồng Nai Thượng (H.Cát Tiên).



Theo hồ sơ vụ án, trong lúc vào rừng khai thác song mây, Lã Văn Thắng (lúc đó 22 tuổi, sinh năm 1968, ngụ thôn 8, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Thành (lúc đó 34 tuổi, sinh năm 1956, quê Thanh Hóa). Hồ sơ vụ án có lưu lại lời khai các nhân chứng thấy Thắng dùng tay đánh Thành, khiến Thành tử vong.



Do không xác định được rõ ràng nhân thân Thành nên chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất nạn nhân.



Sau đó, Công an Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã đối với Lã Văn Thắng. Khi biết bị truy nã, Thắng đến cơ quan công an trình diện. Nhưng lúc đó, cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn nào đối với Thắng.



Đến khoảng năm 2007, phần mộ của Thành được gia đình di dời. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được người di dời và không rõ phần mộ được di dời về đâu.



Nay, để có cơ sở phục hồi điều tra vụ án (do hồ sơ vụ án để lại “quá mỏng”, một số khác bị thất lạc), cơ quan điều tra cần xác định chính xác người nhà, nhân thân... của Nguyễn Văn Thành.



Vậy, nếu ai là người nhà của Nguyễn Văn Thành, cần sớm liên hệ với Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, số 19 Ya Góut, P.5, TP.Đà Lạt; ĐT: 0633.889.104 hoặc liên hệ với điều tra viên Phạm Thảo, số liên lạc: 0905.590.999





Theo Lâm Viên (TNO)