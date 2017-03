Phúc thẩm “kỳ án trộm dê”: Không rõ dê của ai vẫn kết tội

Công an xã có quyền xử tranh chấp tài sản? Cáo trạng xác định đàn dê (mà bị cáo Nguyệt và bà Y đang tranh chấp) đã được công an xã lập biên bản tạm giao cho bà Y quản lý nên việc bị cáo tự ý lùa đi là phạm tội trộm cắp. Về việc này, các luật sư đã đặt câu hỏi với ông Bùi Ngọc Thành, nguyên Phó Trưởng Công an xã Sông Bình, người đã lập biên bản tạm giao dê cho bà Y. Ông Thành thừa nhận nhiệm vụ của mình lúc đó chỉ là xuống để giữ trật tự. Việc lập biên bản kiểm tra dê nhưng lại ghi nội dung tạm giao cho bà Y quản lý đàn dê là không đúng nhưng vì lúc đó mới về công tác, chưa có kinh nghiệm. Căn cứ vào lời khai này, các luật sư khẳng định việc cơ quan tố tụng căn cứ vào biên bản này để buộc tội bị cáo Nguyệt là không đúng, bởi đây là biên bản trái thẩm quyền, công an xã không có quyền giao đàn dê đang tranh chấp cho bà Y. Tuy nhiên, KSV và cả tòa đều cho rằng truy tố bị cáo về tội trộm cắp tài sản là đúng pháp luật, bản án sơ thẩm xử đúng người, đúng tội nên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.