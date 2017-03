Phúc thẩm lại vụ nguyên chánh thanh tra Bộ Công an: Đình chỉ, không kết tội ông Thanh

Sáng 22-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xử lại vụ án liên quan đến nguyên chánh thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Văn Thanh. Ông Thanh đã không đến dự tòa vì lý do sức khỏe. Chỉ có bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh có mặt tại tòa.

Trước đó, tại phiên phúc thẩm lần đầu, ông Thanh đã bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Cùng tội này, ông Đinh Công Sắt (nguyên cán bộ Công an TP Đà Nẵng) bị phạt 12 tháng tù treo, ông Dương Tiến (nguyên trưởng đại diện báo Công An TP.HCM tại Hà Nội) bị phạt 17 tháng năm ngày tù và Nguyễn Phi Duy Linh bị phạt 36 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh (trái) và luật sư bào chữa cho Linh tại tòa. Ảnh: LÊ PHI

Bị thôi chức và khởi tố

Ban đầu vụ án này chỉ có ba bị cáo là Linh, Sắt và Tiến. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-9-2008 của TAND TP Đà Nẵng, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ hơn một số chứng cứ có liên quan đến các bị cáo và đề nghị khởi tố Thiếu tướng, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh.

Ông Thanh được cho là có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo sai sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, hành vi vi phạm này xảy ra ngay trước thời điểm bầu cử Quốc hội khóa 12-2007.

Quyết định hoãn phiên tòa nêu rõ: “Nguyên nhân chính dẫn đến việc Đinh Công Sắt khiếu nại, tố cáo sai sự thật cũng như phát tán các tài liệu, văn bản liên quan ngay trước ngày bầu cử Quốc hội khóa 12 xuất phát từ sự xúi giục, hướng dẫn, hứa hẹn, kích động của ông Trần Văn Thanh. Vai trò của ông Trần Văn Thanh trong vụ án này còn thể hiện rõ việc ông chủ động tiếp cận Sắt, hứa hẹn xem xét mức kỷ luật của Sắt và xúi giục Sắt làm đơn cứu xét, đồng thời bảo Sắt nhờ bà nội, bà ngoại là hai bà mẹ Việt Nam anh hùng viết đơn gửi Bộ Công an.

Quá trình xúi giục, hướng dẫn của ông Trần Văn Thanh cho Sắt còn thể hiện qua việc ông Thanh gợi ý, cung cấp cho Sắt những tài liệu để tố cáo...

Ngoài ra, với tư cách là thiếu tướng, chánh thanh tra Bộ Công an, khi biết Sắt bị Cơ quan An ninh điều tra triệu tập, ông Thanh đã điện thoại bảo Sắt đi trốn. Trong thời gian Sắt bỏ trốn, ông Thanh còn hai lần gặp Sắt qua điện thoại và gặp mặt tại TP.HCM... Việc Sắt bỏ trốn không chịu ra đầu thú ảnh hưởng đến quá trình thụ lý vụ án...”.

Cuối năm 2008, Thiếu tướng Trần Văn Thanh đã bị thôi chức vụ chánh Thanh tra Bộ Công an.

Ngày 20-2-2009, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thanh. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử sơ thẩm rồi phúc thẩm với mức án như trên.

Không kết tội nhưng cũng không tuyên vô tội

Sau phiên phúc thẩm, ông Thanh tiếp tục kêu oan. Sau đó, VKSND Tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy phần quyết định của hai bản án sơ, phúc thẩm và đình chỉ vụ án đối với ông Thanh. Tuy nhiên, tháng 7-2011, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chỉ quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối với ông Thanh và Nguyễn Phi Duy Linh, giao hồ sơ cho Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng xử phúc thẩm lại.

Tại phiên tòa phúc thẩm lại, ông Thanh không mời luật sư bào chữa và vắng mặt nên HĐXX không thể trực tiếp xét hỏi. Tuy vậy, đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại tòa vẫn đề nghị HĐXX tuyên hủy phần quyết định của bản án hình sự sơ thẩm và đình chỉ vụ án, đồng thời tuyên bố ông Thanh vô tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã không tuyên ông Thanh vô tội như đề nghị của VKS. Tòa cho rằng do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với ông Thanh) nên đã tuyên hủy bản án và đình chỉ vụ án đối với ông. Đồng thời, tòa còn kiến nghị cơ quan hữu quan xử lý hành chính đối với ông Thanh.

Y án sơ thẩm đối với bị cáo Linh Tại tòa, bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh tiếp tục kêu oan. Linh cho rằng mình không soạn thảo, không xúi giục và cũng không có đủ trình độ để hướng dẫn cho Sắt viết đơn tố cáo. Luật sư cho rằng nếu chỉ dựa vào những cuộc điện thoại giữa Linh với ông Thanh và Sắt, không xác định được nội dung sự bàn bạc giữa các bên mà vẫn kết tội Linh là chưa đủ cơ sở pháp lý. Luật sư bào chữa thứ hai của Linh cũng cho rằng việc thu thập tài liệu, đơn từ để chứng minh Linh có tội được thực hiện tại nhà vợ cũ của Linh là không phù hợp pháp luật. Mặt khác, việc tòa cho rằng Linh đã phát tán tài liệu qua đường bưu điện xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là không hợp lý. “Nếu vì đi gửi giùm đơn từ không rõ nội dung bên trong mà vẫn bị tội thì rất oan. Nếu vậy chẳng lẽ phải buộc tội luôn cả nhân viên bưu điện đã chuyển thư đi?” - vị luật sư này lập luận. Tuy vậy, HĐXX vẫn kết luận việc truy tố Linh là không oan và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Linh ba năm tù. Hiện Linh đã thụ án xong.

LÊ PHI