Phúc thẩm vụ đào trộm mộ: bên bị hại phản ứng

Người nhà bên bị hại của họ Đỗ phản ứng dữ dội ngay tại tòa án - Ảnh: T.Nguyên



Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Chí Đông (39 tuổi, ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, Bình Định) nguyên giám đốc Công ty thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Đông Tâm II cùng các bị cáo Nguyễn Ngọc Truyền (49 tuổi, thị trấn Phù Mỹ), Nguyễn Bé (63 tuổi), Lê Kim Thạch (56 tuổi) cùng trú tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Võ Thành Đông (32 tuổi, xã Mỹ Quang) và Đỗ Thị Ngọc Dung (39 tuổi, xã Mỹ Phong) về tội “xâm phạm mồ mả, hài cốt”.Vụ án xảy ra vào tháng 1-2011, tại thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ (Bình Định).Đêm khuya 18-1-2011, nguyên giám đốc Công ty thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Đông Tâm II Nguyễn Chí Đông là chủ mưu cùng năm người khác gồm Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Bé, Lê Kim Thạch, Võ Thành Đông, Đỗ Thị Ngọc Dung đã thuê người lén vào nghĩa địa nói trên đào trộm 20 mộ của dòng họ Đỗ tại địa phương và một ngôi mộ của dòng họ Phan rồi vội vã đem đi chôn ở nơi khác.Vụ việc đào bới, cất bốc vội vã các ngôi mộ nói trên gây chấn động tại Bình Định bởi khi vụ việc bị phát giác và báo công an sáng 19-1, tại hiện trường cho thấy tất cả bị đào bới nham nhở, xương cốt còn vương vãi.Phiên tòa phúc thẩm đã giảm án cho tất cả các bị cáo, trong đó Nguyễn Chí Đông giảm còn 4 tháng tù, Đỗ Thị Ngọc Dung và Nguyễn Ngọc Truyền cùng mức án 3 tháng tù (cho hưởng án treo), ba bị cáo Nguyễn Bé, Lê Kim Thạch, Võ Thành Đông bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, vì cho là mức án vừa tuyên quá nhẹ đối với các bị cáo so với phiên tòa sơ thẩm nên người nhà bên bị hại là dòng họ Đỗ đã phản ứng quyết liệt, la ó, kêu khóc ngay trước phòng xét xử buộc phải nhờ công an giải tán.Theo T.NGUYÊN - X.VINH (TTO)