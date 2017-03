Phúc thẩm vụ đốn hạ gỗ sưa Phong Nha: giảm án nhiều bị cáo

Theo L.GIANG (TTO)



Theo mức án tòa phúc thẩm đã tuyên, 10/12 bị cáo được giảm án so với mức án sơ thẩm mà toà án nhân dân huyện Bố Trạch đã tuyên. Theo đó, các bị cáo Hoàng Hạnh từ 30 tháng tù giam và Lê Khánh từ 27 tháng tù giam giảm còn 12 tháng tù giam. Các bị cáo Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh, Trương Văn Tịnh, Phạm Văn Thắng, Thái Xuân Tiềm từ 27 tháng tù giam nay chỉ chịu mức án 27 tháng tù treo. Các bị cáo Lê Văn Diễn, Nguyễn Sĩ Sáu, Nguyễn Văn Thống từ 24 tháng tù giam còn 24 tháng tù treo.Các bị cáo được giảm án do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có thân nhân tốt, mới phạm tội lần đầu, một số người đã có hành động cứu người và tài sản trong bão lũ...Tòa chỉ giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Minh (30 tháng tù giam) và Hoàng Văn Thạnh (27 tháng tù giam).Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng tuyên bỏ điểm buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại và bổ sung công quỹ nhà nước số tiền 57 tỉ đồng mà tòa sơ thẩm đã tuyên, với lý do chưa làm rõ được thiệt hại trong vụ đốn hạ ba cây sưa cụ thể là bao nhiêu, chỉ tuyên buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho nhà nước số tiền hơn 4 triệu đồng.Theo cáo trạng, ngày 20-3-2012, 11 người (Hạnh, Minh, Tiến, Anh, Tịnh, Thạnh, Khánh, Diễn, Tiềm, Thắng, Thống) vào khu vực rừng Hung Trí thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tìm gỗ sưa. Nhóm này đã tìm thấy và đốn hạ ba cây gỗ sưa, giá trên thị trường vào thời điểm đó tới hàng chục tỉ đồng; sau đó cưa xẻ thành 102 hộp gỗ có tổng trọng lượng 5.100kg và 2.000kg cành ngọn.Trong vụ án này, tuy không trực tiếp đốn hạ ba cây sưa, nhưng bị cáo Nguyễn Sĩ Sáu là người được nhóm 11 lâm tặc trên thuê cưa xẻ ba cây sưa thành gỗ hộp.