Phúc thẩm vụ "Nổ mìn ám sát giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa": Y án 23 năm tù

Nguyễn Viết Trương tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 23.9



Theo Nguyễn Chung (TNO)

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Viết Trương thành lập Công ty TNHH Song Mã (P.Phương Sơn, TP.Nha Trang), được phép khai thác đá tận thu tại mỏ đá thuộc thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.Trong quá trình hoạt động, phía công ty của Trương phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về tiền vốn, vật tư, máy móc với các đối tác làm ăn.Trương làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Khánh Hòa và được giải quyết theo đúng trình tự, nhưng vẫn không thỏa mãn và liên tục khiếu nại kéo dài.Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7.2012, Trương gọi điện vào máy di động của ông Khánh xin gặp riêng thì được ông Khánh hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp công dân theo đúng quy định. Trương không làm theo hướng dẫn mà cho rằng ông Khánh né tránh và không giải quyết vụ khiếu nại của mình nên nảy sinh ý định giết ông này.Trương đã chế tạo một quả mìn, bên trong có chứa nhiều bi sắt to bằng đầu đũa, kíp nổ được đấu nối với một điện thoại di động. 5 giờ sáng 30.7.2012, Trương đặt mìn lên hộp pa nô cửa hiệu thời trang (cách mặt đất 1,8 m) ngay cửa sắt nhà ông Khánh ở đường Phan Chu Trinh, TP.Nha Trang. Khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, phát hiện ông Khánh từ trong nhà dắt xe máy đi ra đến vị trí đặt mìn, Trương dùng điện thoại để kích cho mìn nổ, sau đó bỏ đi.Mặc dù thoát chết, nhưng vụ nổ khiến đại tá Trần Ngọc Khánh bị thủng màng nhĩ hai bên, thương tật vĩnh viễn 41%.Đêm 31.7, Nguyễn Viết Trương bị bắt. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trương, cơ quan CSĐT đã thu giữ 475 kíp nổ điện và 30,4 kg thuốc nổ cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.Ngày 15.7, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Viết Trương 19 năm tù về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”.Sau án xử sơ thẩm, Nguyễn Viết Trương có đơn kháng cáo, kêu oan. Trương cho rằng bị cáo không phạm 2 tội như án sơ thẩm đã xét xử.Tại phiên tòa phúc thẩm, Trương thừa nhận đặt quả nổ tại nhà đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, quả nổ do Trương tự tạo, gây nổ nhằm vào đại tá Khánh. Tuy nhiên, Trương kêu oan và cho rằng mình không giết người mà chỉ gây vụ nổ nhằm tạo tiếng vang. Trương cũng thừa nhận không có giấy phép sử dụng vật liệu nổ.Xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Viết Trương, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy bị cáo Trương đã thừa nhận vì không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Công an tỉnh Khánh Hòa nên bị cáo đã chế tạo một quả mìn bằng vật liệu nổ công nghiệp, gắn kíp nổ, bên trong có thêm bi sắt để tăng tính sát thương. Sau đó, Trương đặt quả mìn ngay sát cửa nhà đại tá Khánh, khi ông Khánh dắt xe ra thì bị cáo đã kích nổ quả mìn.Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với các vật chứng thu giữ được trong quá trình điều tra cũng như kết quả khám nghiệm hiện trường.Từ lời khai và chứng cứ đã nêu trên, án sơ thẩm tuyên án bị cáo Nguyễn Viết Trương phạm tội “giết người” là có căn cứ, không oan. Bị cáo cho rằng đặt quả mìn gây nổ nhằm tạo tiếng vang chỉ là để giảm nhẹ trách nhiệm mà bị cáo phải gánh chịu.HĐXX nhận định, án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra cũng như các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo Trương 19 năm tù về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ” là tương xứng.Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết nào mới để được xem xét giảm hình phạt. Vì vậy, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm ngày 15.7 của TAND tỉnh Khánh Hòa.