Phúc thẩm vụ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước gây ngập nhà dân

Kháng cáo toàn bộ bản án được TAND H.Nam Trà My tuyên trước đó, nguyên đơn Thái Việt Hà (trú tại thôn 6, xã Trà Dơn, H.Nam Trà My) cho rằng EVN cần phải bồi thường số tiền hơn 86 triệu đồng, do thủy điện Sông Tranh 2 tích nước gây thiệt hại tài sản.



Theo ông Hà, ông và người dân tại thôn 6 không hề nhận được thông báo trước khi thủy điện tích nước.



“Vào thời điểm tháng 9.2011, tôi có tham dự buổi họp dân về việc di dời vì tình hình mưa lũ, còn việc thủy điện tích nước, tôi không được thông báo”, ông Hà nói.



Theo ông Hà, khu vực nơi ông cư trú lâu nay không hề xảy ra tình trạng ngập lụt dù có mưa lớn thế nào. Việc tài sản gia đình ông bị hư hỏng là do thủy điện Sông Tranh 2 tích nước.



Đại diện Ban quản lý (BQL) dự án Thủy điện 3 - bị đơn - cho biết, cuối tháng 8.2011, qua kiểm tra, đơn vị nhận thấy khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 còn 10 hộ dân (28 nhân khẩu) chưa di dời. Sau đó, đơn vị này đã báo cáo với UBND tỉnh Quảng Nam để tiến hành đưa các hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập nước.



Bị đơn khẳng định đã làm đúng quy trình và không chấp thuận bồi thường thiệt hại cho ông Thái Việt Hà.



Trrước hội đồng xét xử, luật sư Bùi Bá Dũng (đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam) - bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn cho rằng, cần làm rõ việc thủy điện Sông Tranh 2 được phép tích nước trên cơ sở nào để dẫn đến việc tích nước gây thiệt hại tài sản của người dân.



“Trong hồ sơ, tôi không thấy có giấy chứng nhận cấp phép tích nước được hội đồng các cấp nghiệm thu. Có thể chờ lâu, nhưng EVN cần bổ sung giấy chứng nhận này”, ông Dũng nói.



Mặt khác, trong công văn số 3971 của UBND tỉnh Quảng Nam ra ngày 16.11.2010 gửi cho UBND huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Ban quản lý dự án Thủy điện 3 về việc tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, UBND tỉnh Quảng Nam đã có các ý kiến cụ thể.



Công văn 3971 nêu rõ, trước khi tích nước đề nghị Ban quản lý dự án Thủy điện 3 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, có kế hoạch di dời dân trước khi mực nước lên đến cao trình 158 mét; phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân khi tích nước.



Căn cứ tình tiết này, luật sư Bùi Bá Dũng nói: “Phía EVN đã không thực hiện đúng như tinh thần công văn 3971”.



Thêm vào đó, khi tiến hành tích nước thủy điện Sông Tranh 2, phía EVN không thông báo kế hoạch, thời gian tích nước. Trong các cuộc họp dân cũng không đề cập đến vấn đề này. “Do đó, EVN đền bù thiệt hại cho người dân do việc tích thủy điện Sông Tranh 2 là có cơ sở”, ông Dũng nhấn mạnh.



Trong phần tuyên án, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định, giữ nguyên bản án sơ thẩm do TAND H.Nam Trà My tuyên trước đó. Thiệt hại về tài sản gia đình là do lỗi của ông Hà, EVN không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại này. Do không có thêm chứng cứ gì mới, tòa bác bản kháng cáo của ông Hà.



Chiều nay, ba hộ dân gồm: Phạm Đức Hội, Hoàng Ngọc Trác, Ngô Tấn Tiến (cùng trú tại xã Trà Dơn, H.Nam Trà My) sẽ tiếp tục phiên tòa kiện EVN cũng với lý do nêu trên.