PTT Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ trách nhiệm công an trong vụ HS bị bắt cóc, sát hại

Liên quan đến vụ nam sinh Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) bị bắt cóc và giết hại như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, đã yêu cầu Bộ công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra vụ án, sớm đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật.



Đến nay nghi can Nguyễn Kim An khai nhận một mình gây án. Ảnh: TK

Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung mà báo chí phản ánh về bức xúc của gia đình nạn nhân là cơ quan công an vào cuộc điều tra chậm chạp, thiếu nhiệt tình… Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nếu đúng như báo chí phản ánh thì phải kiểm điểm, xử lý thật nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo có liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo Bộ công an cần chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, liên quan đến vụ án nói trên, đến nay cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận, tạm trú quận Tân Bình). Bước đầu, An khai báo đã 1 mình giết hại, phi tang xác của người bạn thân, là Lưu Vĩnh Đạt xuống sông Sài Gòn, đoạn ở cầu Phú Mỹ, quận 7. Sau đó An dùng chính sim số ĐTDĐ của Đạt để tống tiền gia đình nạn nhân này.

Vụ án đang được công an TP.HCM mở rộng điều tra

TUYẾT KHUÊ