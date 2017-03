PVN không biết việc vợ Phó tổng giám đốc bị tống tiền

Theo đó, trả lời câu hỏi liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt, để làm rõ hành vi tống tiền vợ của một phó tổng giám đốc PVN, ông Hồng cho biết, ông chỉ nắm được thông tin trên khi đọc báo sáng nay.

“Người vi phạm pháp luật bị cơ quan điều tra khởi tố thuộc thẩm quyền của công an. Đến thời điểm hiện nay phía công an chưa có trao đổi thông tin gì về sự việc trên với PVN. Do đó, PVN chưa thể có ý kiến. Trong trường hợp cơ quan công an trực tiếp làm việc với PVN khi có vấn đề liên quan đến tập đoàn thì chúng tôi sẽ trao đổi thông tin để làm rõ” – ông Hồng thông tin.

Trước đó, ngày 7-10, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, Nguyễn Anh Tuấn đã thuê một số phóng viên viết bài về bà Vũ Thúy Huệ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghệ Dầu khí Việt Nam (PV EIC), vợ một phó tổng giám đốc PVN. Sau đó Tuấn đưa bài báo cho bà Huệ xem và nói: “Nếu muốn không đăng thì phải nộp 100.000 USD” nhưng bà Huệ không đồng ý. Sau đó bài báo này được đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật với tiêu đề “Nghi án tham nhũng tại Tổng Công ty Năng lượng Dầu khí Việt Nam: Phải xử lý quyết liệt và nghiêm minh”. Bà Huệ đã trình báo công an để xử lý Tuấn.