PVN phải xử lý dứt điểm các dự án yếu kém

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị PVN tập trung triển khai đầu tư các dự án điện được giao, tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, xây dựng, công tác đấu thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ theo kế hoạch. PVN phải có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ ba dự án nhiệt điện đang triển khai nhưng chậm so với tiến độ là nhiệt điện Long Phú, Sông Hậu, Thái Bình để góp phần cung ứng điện cho miền Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN phải tích cực xử lý và xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém tại năm dự án (xơ sợi Đình Vũ, ba nhà máy nhiên liệu sinh học, Nhà máy đóng tàu Dung Quất) và một số dự án đang tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của giá dầu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN cần bám sát để chủ động có các giải pháp kịp thời. Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo thị trường để luôn chủ động cân đối hợp lý sản lượng khai thác của từng mỏ so với giá thành.

Theo báo cáo của PVN, tổng doanh thu năm 2016 đạt 452.500 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 90.200 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 24.400 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch tài chính đưa ra từ đầu năm 2016, các kết quả trên đều không đạt. Cụ thể, theo kế hoạch đặt ra từ đầu năm 2016, PVN dự kiến doanh thu toàn tập đoàn đạt 514.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 104.000 tỉ đồng. Như vậy, năm 2016 PVN hụt thu 62.000 tỉ đồng và nộp ngân sách thấp hơn 10.000 tỉ đồng so với kế hoạch. Chưa kể nếu so với năm 2015, các chỉ tiêu trên còn thấp hơn rất nhiều.