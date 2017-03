QL1A mở rộng, xe đạp vẫn đi chung với ô tô

Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam có chiều rộng mặt đường hơn 16,5-20,5 m với bốn làn xe nhưng nhiều đoạn lại không có làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ lưu thông.

Tai nạn rình rập người đi xe máy

Tuyến quốc lộ 1A từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ sau khi được Bộ GTVT đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo đã mở rộng hơn so với trước đây. Hệ thống dải phân cách (bằng bê tông hoặc thép) phân chia thành hai chiều, ở mỗi chiều có hai làn xe. Song với thiết kế, bố trí mới này, người đi xe máy, xe thô sơ không còn “đất” để đi.

Theo quan sát của PV vào ngày 4-11, tại một số đoạn qua các địa phương của Quảng Nam như Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh…, người đi xe máy phải chen vào làn đường ô tô. Đặc biệt nguy hiểm là các đoạn qua khu vực dân cư. Ở đây trục quốc lộ chỉ có hai làn cho một chiều. Ở cả hai làn này, các loại ô tô tải, xe khách đều thong dong đi qua. Trong khi đó ở phần đường nằm sát vỉa hè, các loại ô tô vẫn được dừng, đậu nên người đi xe máy muốn đi qua các đoạn này phải chen, vượt với các loại ô tô.





Ở ngoài ô tô chạy, bên trong ô tô đậu và người đi xe máy, xe đạp phải chen vào giữa là nguy cơ dẫn đến TNGT. Ảnh: TẤN TÀI

Tại quốc lộ 1A đoạn bắt đầu vào thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), hàng loạt xe tải, xe khách thường xuyên nối đuôi nhau thành hàng dài vì không vượt được. “Chỉ cần 2-3 chiếc xe máy chạy phía trước thì ô tô không thể vượt qua và ô tô phải chạy như rùa bò ở nhiều đoạn” - ông Nguyễn Văn Hải (lái xe khách tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn) nói.

Một tài xế xe khách tuyến Bắc-Nam cho biết thêm dù nhiều đoạn quốc lộ 1A được tuyên bố đã mở rộng xong nhưng nhiều lái xe lại cảm thấy bị bó hẹp hơn. Tài xế này nhận xét: “Nhiều đoạn xe cộ đông đúc và ô tô muốn vượt lên rất khó. Tài xế phải phạm luật để vượt phải và điều này rất dễ gây tai nạn cho người đi xe máy. Mức độ nguy hiểm còn gia tăng vào ban đêm”.

Kiến nghị bị bỏ qua

Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, nói với PV: Sau khi nâng cấp quốc lộ 1A thì không còn làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. PC67 đã nhiều lần kiến nghị các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, như gắn hệ thống đèn chiếu sáng dọc quốc lộ 1A để các phương tiện lưu thông thuận lợi vào ban đêm. “Việc cấp bách nữa là cần đầu tư mở rộng làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ. Nếu có đầy đủ làn xe thì mới bảo đảm được an toàn giao thông. Các loại xe khi tham gia giao thông có làn đường riêng sẽ giảm thiểu được nguy cơ xảy ra TNGT” - Thượng tá Chỉ nhấn mạnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho hay từ khi khởi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A, Quảng Nam đã kiến nghị Bộ GTVT dành làn đường cho xe máy, xe thô sơ. Tuy nhiên, Bộ GTVT trả lời do không có kinh phí nên không thể thực hiện. “Ngay từ hồi mới làm tuyến quốc lộ này, người dân sinh sống dọc tuyến đã phản ánh rất nhiều về việc không có làn đường cho xe máy, dễ gây TNGT. Tuy nhiên, dự án này do Bộ GTVT làm chủ đầu tư nên địa phương khó can thiệp”.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng thông tin thêm: Sau này, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng sẽ giảm áp lực cho quốc lộ 1A nên không cần phải đầu tư thêm tiền để mở rộng thêm đoạn quốc lộ 1A trên.