Quà biếu “khủng” của quan huyện

Hôm qua (22-8), ngày thứ ba xét xử lại vụ tham nhũng ở huyện Hóc Môn, TAND TP.HCM tập trung làm rõ việc nhận hối lộ của nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe.

Giỏ quà trăm triệu, cảm ơn tỉ đồng

Cáo trạng xác định bị cáo Khỏe đã nhiều lần nhận các khoản tiền, quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng từ vợ chồng hai bị cáo Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa (giám đốc và phó giám đốc Công ty Thành Phát) để ký duyệt hồ sơ lập dự án xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp khống tại xã Đông Thạnh (để hai bị cáo này lừa ngân hàng vay tiền).

Cụ thể, thông qua bị cáo Đặng Công Danh (giám đốc một công ty tư nhân, bị truy tố tội môi giới hối lộ), ông Khỏe đã hai lần nhận 300 triệu đồng do bị cáo Hòa đưa. Đây là tiền “trả công” ký duyệt hồ sơ dự án. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo Hà còn gửi ông Khỏe số tiền 1 tỉ đồng để “cảm ơn” cho hồ sơ dự án này. Tiếp đó, ông Khỏe còn nhận 5.000 USD và 50 triệu đồng của Hà để tác động Sở Quy hoạch - Kiến trúc xúc tiến phê duyệt dự án chi tiết.

Nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe (trái) trước tòa. Ảnh: HY

Tại tòa, bị cáo Hà khai một lần đi theo chồng đến nhà ông Khỏe để đưa giỏ quà trị giá khoảng 100 triệu đồng và 10.000 USD vào dịp tết. Còn bị cáo Hòa khai không nhớ bao nhiêu lần đã đưa ông Khỏe đi Vũng Tàu chơi và vài lần Hòa có bỏ tiền thanh toán chi phí.

Trả lời tại tòa, bị cáo Khỏe tiếp tục phủ nhận các cáo buộc này và khẳng định chỉ mượn tiền bị cáo Danh mua cây kiểng, không liên quan đến vợ chồng Hà - Hòa (các phiên tòa trước bị cáo Khỏe khai nhận đó là của hối lộ). Lý giải về số tiền 1 tỉ đồng, ông Khỏe cho rằng đây là vay mượn cá nhân để sửa nhà và đã trả không giấy tờ. Khi đối chất, bị cáo Hà cũng cho rằng mình cho ông Khỏe vay tiền “không giấy tờ” vì đã được giúp đỡ....

Về chiếc xe Lexus, bị cáo Khỏe kêu oan, nói mình không đòi hỏi gì cả. Về việc nhận quà giá trị cao, bị cáo thanh minh: “Thời điểm nhận chưa có việc cấm nhận quà biếu. Chỉ đến khoảng tháng 8-2007 mới có văn bản không cho cán bộ nhận quà biếu có giá trị lớn và phải báo cáo...”.

Muốn tự tử và khai miễn cưỡng

Cạnh đó, bị cáo Khỏe nói mình bị cơ quan điều tra ép cung đến sống dở chết dở. Bị cáo nói: “Đang đi làm tự nhiên bị công an đến bắt, không hiểu lý do gì, khiến rơi vào tâm trạng như từ trên trời rơi xuống. Vào nơi tạm giam, bị cáo không có gì để khai thì bị công an ép, dụ, mớm cung phải khai thế này thế khác. Bị cáo bị các công an cưỡng ép bằng nhiều cách đến nước chịu không nổi chỉ muốn tự tử. Nhưng nghĩ lại, nếu không chết mà bị tàn tật thì chỉ khổ vợ con. Vì thế bị cáo miễn cưỡng phải khai theo cơ quan điều tra và người tố cáo...”.

Trước khi ra tòa, từ trại giam, bị cáo Khỏe cũng đã gửi đơn khiếu nại dài 26 trang cho rằng mình bị ép cung, mớm cung, bị nhốt vào nhà vệ sinh... Tuy nhiên, khi tòa hỏi đơn này có phản ánh đúng ý chí của bị cáo không, bị cáo trả lời “không”. Chủ tọa vặn: “Sao đơn do chính tay mình viết ra mà vẫn không phản ánh đúng ý chí?”. Bị cáo lại trả lời vòng vo.

Kết thúc phần xét hỏi, chủ tọa nói: “Bị cáo khai lúc thế này, lúc thế khác, khi nhận tội, khi không, phủ nhận cả chính những lời khai do chính bị cáo từng nắn nót viết ra... Không biết lúc nào mới nghe được sự lắng đọng từ tâm bị cáo nói ra...”. Lập tức, bị cáo Khỏe xen ngang: “Chính lúc này...”.

Chiều nay, phiên xử tiếp tục phần tranh luận.

HOÀNG YẾN