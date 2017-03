Quá chén gây án mạng

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội: Sáng 16-4-2010, nhận được tin báo vào lúc 20h ngày 15-4, tại quán ăn của anh Vũ Văn Quân (SN 1976, ở cụm 5, thôn Âu Phú, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa Hoàng Thế Cường và anh Đặng Văn Lập, khiến anh Lập tử vong. Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ án:

Trước đó, 18h ngày 15-4-2010, Hoàng Thế Cường, Dương Văn Bình (SN 1983, trú tại xã Xuân Phú), Nguyễn Quốc Hùng và Hoàng Tiến Mạnh cùng SN 1990, đều trú tại thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại xã Trung Châu) và đối tượng Nam (bạn của Nguyễn Ngọc Tuấn, chưa xác định được tên, tuổi và địa chỉ) đến quán ăn của anh Vũ Mạnh Quân uống rượu.

Khi đến quán, Cường gặp anh Lập và Đặng Văn Sơn (SN 1971, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội - là hai anh em đồng hao) đang ngồi trong quán. Do quen biết nhau từ trước nên anh Lập, anh Sơn mời Cường và nhóm bạn của Cường cùng ngồi uống rượu. Sau khi uống rượu ngà ngà say, Bình, Hùng, Mạnh, Tuấn và Nam rủ nhau đến thôn Triệu Xuân, xã Long Xuyên chơi, còn Cường cùng anh Lập và Sơn ở lại ngồi uống nước.

Thấy anh Lập ngồi gật gù, Cường cười trêu: “Anh mới uống một tý mà đã say”. Anh Lập nói lại: “Mày cà anh à?”, rồi sau đó hai người lời qua tiếng lại. Bất ngờ, Cường cầm điếu cày đập 1 nhát trúng đỉnh đầu anh Lập, gây chảy máu. Thấy vậy, anh Sơn và anh Quân chạy vào can ngăn.

Đúng lúc này, nhóm Dương Văn Bình cũng đi chơi về liền chạy vào can ngăn. Thấy Lập bị chảy máu, anh Đoàn Văn Chính (SN 1979, cùng ở xã Xuân Phú - là khách đến nhà anh Quân chơi) lấy xe máy chở Lập đến trạm y tế xã Xuân Phú khâu vết thương.

Khi đi đến ngã tư thôn Âu Phú, xã Xuân Phú (cách quán nhà anh Quân 150 mét), anh Lập đòi xuống xe đi bộ quay lại quán. Đi được 50 mét thì gặp Hoàng Thế Cường cùng nhóm bạn đi xe máy ngược chiều lại. Thấy anh Lập vừa đi, vừa chửi lảm nhảm, Cường xông vào đấm đá túi bụi anh Lập. Dương Văn Bình nhào tới can ngăn, đẩy anh Lập ra xa, Bình cũng tát và đấm, đá anh Lập sau đó cả bọn bỏ đi, còn anh Lập được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sơn Tây. Đến 22h cùng ngày thì tử vong.

16h ngày 16-4, Hoàng Thế Cường đã đến Công an huyện Phúc Thọ đầu thú. Cơ quan điều tra đã thu giữ hung khí gây án và một số vật chứng khác. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do uống rượu say và bị anh Lập thách thức, Cường đã dùng chiếc điếu cày có sẵn trong quán ăn đập 1 nhát vào đầu anh Lập khiến nạn nhân tử vong. Đồng thời, Cường không thừa nhận đã dùng chân tay đấm, đá anh Lập. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra có đủ cơ sở chứng minh Cường còn có hành vi đấm, đá anh Lập trên đường thôn Âu Phú.

Hành vi trên của Hoàng Thế Cường đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS. Về dân sự, đề nghị TAND TP Hà Nội buộc Hoàng Thế Cường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, anh Đặng Văn Thành là người đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân Đặng Văn Lập, yêu cầu Hoàng Thế Cường phải bồi thường tiền mai táng phí hơn 30 triệu đồng, tiền nuôi dưỡng mẹ già là bà Đoàn Thị Ty, cháu Đặng Thùy Châu (SN 1992) và Đặng Hà Nhi (SN 2002) đến đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Dương Văn Bình đã có hành vi dùng chân tay tát, đấm, đá anh Lập trên đường thôn Âu Phú, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ rồi bỏ mặc hậu quả. Ngày 19-7-2010, CATP Hà Nội đã khởi tố bị can Dương Văn Bình về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, Bình bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau. TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cường phạm tội “Giết người”. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Cường mức án tù chung thân. Ngoài hình phạt chính, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 75 triệu đồng.

Theo Trường - Hiếu (ANTĐ)